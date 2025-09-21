Femke Bol won vrijdag een gouden medaille op het WK atletiek. Met een razendsnelle tijd van 51.54 was ze de snelste op de 400 meter horden. En wat doe je dan? Dan vlieg je je geliefde in de armen natuurlijk.

Bol pakte op fantastische wijze de eerste plek op haar afstand, de 400 meter horden. In een uitverkocht Japan National Stadium was de Nederlandse de snelste en mag zij zich dus wereldkampioen noemen.

Haar vriend Ben Broeders zat natuurlijk ook in het stadion. De Belg moedigt zijn verloofde altijd aan en na afloop zorgde dat voor een romantisch moment tussen de twee. Bol vloog haar vriend in de armen en de winst werd gevierd met een kus.

Vader Femke Bol

Niet alleen de vriend van Bol zat op de tribune, maar natuurlijk ook haar familie. Zelfs haar vader, die jarenlang last had van enorme vliegangst, kwam naar Tokyo toe. Na meerdere races van zijn dochter gemist te hebben, kon hij er dit WK wel bij zijn. Hij zag hoe dochterlief het goud pakte en na de medailleceremonie stond hij samen met zijn vrouw klaar om Femke Bol innig te omhelzen.

"Op een gegeven moment denk je: ik mis wel heel veel. En ik was er klaar voor", vertelt Joost Bol over zijn vliegangst. Nu maakt hij alles live mee in Tokyo, of in ieder geval bijna alles. "Alleen op de wedstrijddag moeten we niet in de buurt komen. Femke is van de planning, die mag niet verstoord worden."

WK atletiek

Eerder tijdens het WK atletiek pakte Bol ook al zilver op de 4x400meter gemengd. Als slotloopster deed ze wat ze al vaker liet zien: een ijzersterke laatste ronde lopen en daarmee veel goed maken op de concurrentie.