Topatlete Sifan Hassan had haar ogen gericht op een bijzonder doel. Daarvoor sloeg ze zelfs de WK indoor atletiek over. Toch heeft ze nu hartverscheurend nieuws gedeeld over haar komende uitdaging.

De 33-jarige zou op 26 april van start gaan in de marathon van Londen. Een speciale race voor haar: Hassan maakte in 2023 in Londen haar debuut op de marathon. Ondanks dat ze onderweg even moest stoppen vanwege kramp, wist ze haar eerste marathon meteen winnend af te sluiten.

Maar haar terugkeer zal nog langer op zich wachten. "Geen marathon in Londen voor mij", schrijft Hassan op Instagram met een smiley van een gebroken hart. "Ik ben teleurgesteld want deze race betekent veel voor mij."

Hassan kampt met een vervelende blessure en kan daarom niet in actie komen. "Mijn achillespees houdt me tegen en ik ben nog niet klaar om op mijn best te presteren." Toch hoopt ze dat haar concurrenten voor een mooie race zorgen. "Ik wens alle deelnemers een geweldige dag daar."

Blessure

Hassan liep de blessure zes weken geleden op tijdens een training op de loopband. Aanvankelijk leek de blessure niet ernstig, maar het herstel verloopt langzamer dan gedacht. De atlete heeft zich nu teruggetrokken om verergering te voorkomen en geeft prioriteit aan haar herstel en gezondheid op lange termijn, aldus de organisatie van de marathon van Londen.

"Dit was een erg moeilijke beslissing", zei Hassan via de organisatie. "Ik ben dol op de marathon van Londen; het is de plek waar ik mijn allereerste marathon won en ik heb er zoveel mooie herinneringen aan. Maar het is ook de marathon van het hoogste niveau ter wereld, en om op dat niveau te kunnen presteren, moet je in topconditie zijn." Ze liep de marathon van Londen na haar debuut in 2023 ook nog in 2025, met een derde plaats als resultaat.

Kampioenen aan de start

Ondanks de afwezigheid van Hassan staan er nog steeds een aantal toppers aan de start in Londen. Regerend kampioene Tigst Assefa heeft namelijk haar deelname toegezegd, net als regerend wereldkampioene Peres Jepchirchir. Vooral Assefa is iemand om rekening mee te houden. Zij liep zes marathons en finishte nooit buiten de top-twee. Ze heeft ook het wereldrecord op haar naam staan voor alleen vrouwen (2:15,50).