Femke Bol liet zondag bij de Diamond League in Stockholm zien in topvorm te zijn. De Nederlandse topatlete won de 400 meter horden in een nieuw stadionrecord van 52,11 seconden en toonde daarmee aan haar concurrentie in topvorm te verkeren.

Met deze tijd verbeterde de 25-jarige Amersfoortse haar eigen stadionrecord uit 2022 met zestien honderdsten. Ondanks deze indrukwekkende prestatie bleef ze net iets achter bij de snelste tijd van het seizoen, die op naam staat van haar Amerikaanse rivaal Sydney McLaughlin-Levrone. McLaughlin liep eerder dit jaar in Miramar (Verenigde Staten) een tijd van 52,07 seconden.

Bol hield in Stockholm met ruime voorsprong de Amerikaanse Dalilah Muhammad (52,91) en Gianna Woodruff (53,99) uit Panama achter zich. Hiermee bevestigde ze opnieuw haar dominantie, want sinds 2020 heeft ze maar liefst 26 Diamond League-wedstrijden op de 400 meter horden op rij gewonnen.

Sterke start van seizoen en goed gevulde prijzenpot

Eerder dit seizoen liet Bol ook al haar klasse zien met overwinningen in het Marokkaanse Rabat (52,46) en bij de FBK Games in Hengelo, waar ze eveneens een stadionrecord liep (52,51). Deze sterke serie prestaties onderstrepen haar status als absolute topfavoriet voor de komende grote toernooien, met als hoogtepunt het WK in Japan later dit jaar.

Naast haar sterke prestaties in de Diamond League krijgt Bol voor haar zege in Stockholm 10.000 dollar aan prijzengeld. Dit bedrag is echter maar een fractie van wat haar grote concurrente McLaughlin-Levrone verdient in de Grand Slam Track, een nieuwe competitie met een prijzenpot van 12 miljoen euro. Daar kunnen winnaars per race maar liefst 100.000 dollar ontvangen. Bol heeft er bewust voor gekozen niet aan dit toernooi deel te nemen en blijft zich richten op de Diamond League en haar voorbereiding op het WK, waarbij ze extra wedstrijden liever vermijdt om zo optimaal mogelijk te kunnen pieken.

Bijzondere ontmoeting

Na haar indrukwekkende prestatie in Hengelo kon Bol niet alleen rekenen op de lovende reacties van het publiek, maar ook op een bijzonder moment met demissionair premier Dick Schoof. De premier, die zelf ook een fervent hardloper is, maakte van de gelegenheid gebruik om met Bol en oud-atlete Dafne Schippers op de foto te gaan. Schoof omschreef het ontmoeten van deze twee topatletes als het hoogtepunt van zijn dag, wat het bijzondere karakter van het sportevenement benadrukte.

Ondanks haar uitstekende vorm in Hengelo benadrukte Bol dat ze nog niet op haar piek is. Door een intensief trainingskamp in Marokko is ze nog aan het herstellen en richt ze zich voorlopig vooral op het behouden van haar goede prestaties tijdens de Diamond League-wedstrijden. Haar grote doel blijft het WK in Japan in september, waar ze hoopt op haar beste vorm te zijn en haar concurrenten opnieuw te verrassen.