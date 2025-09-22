Jorinde van Klinken deed na haar zilveren medaille op de WK atletiek op openhartige wijze haar verhaal over een 'schandalige' situatie. De discuswerpster voelt zich achtergesteld ten opzichte van andere atleten. Op de uitspraken van Van Klinken kwamen veel reacties. Ook oud-topschaatser Erben Wennemars sprak zich uit over de kwestie.

Van Klinken schreef atletiekgeschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een medaille te pakken bij het discuswerpen op de WK atletiek in Tokio. Doorgaans is dat reden voor groot feest, maar het voelt voor Van Klinken een beetje dubbel. Uiteraard was ze dolblij met haar tweede plaats, maar het drukt haar ook met de neus op de feiten.

Ze voelt zich namelijk achtergesteld doordat ze geen eigen sponsor heeft. Zelf denkt ze wel te weten waardoor dat komt. "Ik denk dat als je er bijvoorbeeld uitziet als een poppetje, dat je dan eigenlijk je (sponsor)contract zo goed als binnen hebt", vertelde Van Klinken tegen de NOS.

Wennemars schoof zondagavond aan in het praatprogramma RTL Tonight om de sportweek te bespreken en wilde aandacht besteden aan de kwestie rond Van Klinken. De oud-topschaatser is eerst lovend over haar optreden in Tokio: "Het is een fantastische prestatie, ze werd tweede op een WK."

Dan mengt hij zich in de discussie die Van Klinken opwierp. "Iedere sporter krijgt dezelfde prijzengelden, maar er is een manier waarop je je kunt onderscheiden: je sportmerk en de schoenen waarop je loopt. Zij zegt dat die merken hun mond vol hebben van inclusiviteit en diversiteit, maar omdat ze er anders uitziet en een sport doet die er minder charmant uitziet dat ze geen sponsor krijgt."

'Ze moeten ingrijpen'

Wennemars staat volledig aan de kant van de atlete: "Alle grote sportmerken moeten een keertje ingrijpen. Ze moeten niet alleen maar zeggen dat ze inclusief zijn. Ik gun haar een heel groot sponsorcontract." Presentator Renze Klamer probeert vervolgens de andere kant te belichten: "Het is geweldig als je dat kunt. Ze doet het goed, maar er kijken niet veel mensen naar."

Daar wil de ex-topschaatser echter niets van weten. "Dit zijn geen bedrijven die heel strategisch moeten kiezen welk sponsorcontract ze wel of niet afsluiten. Dit is iemand die wordt tweede op de WK, zij verdient het gewoon. Er zijn grote bedrijven die zogenaamd inclusief zijn. Het is super hypocriet. Dus ik gun haar een sponsorcontract."

