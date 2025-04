Spaghetti en bier: voetballegendes vieren uitlopen marathon Londen op iconische wijze

De marathon van Londen zat vol met gekkigheden, wereldrecords en verrassende winnaars. Onder de deelnemers bevonden zich naast een rennende Big Ben ook ex-voetballers John Terry en Leonardo Bonucci. Zij vierden hun medaille op een totaal andere wijze.

Het wordt steeds populairder om als ex-topsporter een marathon te lopen. Waar tijdens de marathon van Rotterdam ex-schaatsers als Erben Wennemars en Sven Kramer naar een toptijd probeerden te rennen, liepen afgelopen weekend in Londen twee voormalig topvoetballers mee.

Nederlandse topatleet trekt winnaar in twijfel: 'Kenia hè, geen dopingcontroles' Abdi Nageeye was ongelofelijk zuur na de marathon van Londen. De Nederlandse topatleet werd op de streep geklopt in de strijd om de derde plek. Hij moest daardoor genoegen nemen met een vierde plek. Maar ver voor hem finishte Sabastian Sawe de marathon in 2:02:27, een tijd die Nageeye na afloop in twijfel trok.

Terry (44) en Bonucci (37) liepen afzonderlijk de marathon van Londen uit. Bij de een ging dat makkelijker dan bij de ander. Terry liep in zijn thuisland samen met oud-ploeggenoot bij Chelsea Jody Morris over de finish. Het bleek een behoorlijk opgave, want op beelden was te zien dat het bloed door het shirt van de 78-voudig international droop.

'Stijf op verkeerde plekken'

De Engelse voetballegende liep de marathon uit in een tijd van net boven de vijf uur. Ter vergelijking: het pr van de vijf jaar oudere Wennemars ligt onder de drie uur (al is dit wel een topprestatie). Het zorgde voor enorme spierpijn bij Terry, liet hij maandag op zijn Instagram Stories zien. 'Ik ben stijf op alle verkeerde plekken', schreef hij terwijl hij een massage ontving van zijn vrouw.

Bonucci

De Italiaanse Bonucci heeft wellicht zijn voetbalfitheid nog in zijn benen. Hij stopte in 2024 met zijn sport waardoor hij eindelijk tijd heeft om een marathon te lopen. Hoewel het een stuk makkelijker ging in vergelijking met Terry, finishte de Italiaan twee minuten na de Engelsman.

De ex-verdediger van Juventus en het Italiaanse elftal leek het rustig aan gedaan te hebben, te zien aan zijn foto op de finishlijn waar amper een druppeltje zweet te zien was. Beide voetballers ontvingen een gouden medaille voor hun deelname. Volgens Terry was de marathon "het moeilijkste wat hij ooit heeft gedaan".

Topatlete Sifan Hassan schreeuwt de longen uit haar lijf, maar gewenste effect blijft uit In de laatste hectische meters van de marathon van Londen was het niet alleen de strijd op de weg die de aandacht trok, maar ook de steun van degenen langs de kant. Sifan Hassan liet van zich horen, schreeuwend voor haar landgenoot Abdi Nageeye, in de hoop dat haar aanmoedigingen het verschil zouden maken.

Spaghetti en bier

Het uitlopen van de marathon moet natuurlijk gevierd worden en dat deden de oud-voetballers op iconische wijze. Bonucci at als een echte Italiaan een bord spaghetti leeg, terwijl Terry genoot van een koud glas bier.