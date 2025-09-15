Niels Laros gaat naar de finale van de 1500 meter op de WK atletiek. De 20-jarige topatleet rende een indrukwekkende race op maandag in Tokio en won zijn halve finale met een tijd van 3.35,50.

Hij bleef onder anderen regerend wereldkampioen Josh Kerr voor. De finale van de 1500 meter is woensdag (15.20 uur Nederlandse tijd). Laros heeft deze zomer de stap naar de absolute wereldtop gezet met drie overwinningen in de Diamond League. Hij scherpte bij zijn zege in de finale van de Diamond League in Zürich het nationale record aan naar 3.29,20.

Vorig jaar verraste hij al met de zesde plaats in de olympische finale van Parijs.

Stefan Nillessen

Stefan Nillessen probeerde zich in de tweede halve finale ook te plaatsen voor de eindstrijd en rende zelfs een ronde op kop, maar zakte in de slotronde weg. Hij eindigde niet bij de eerste zes en werd zodoende uitgeschakeld.

Laros is al drie grote concurrenten voor een medaille kwijt. Grootste verrassing was de uitschakeling van Jakob Ingebrigtsen in de series. De Noorse tweevoudig wereld- en olympisch kampioen liep door een achillespeesblessure in Tokio pas zijn eerste wedstrijd van dit seizoen, maar hij bleek nog niet de vorm te hebben om zich met de besten te kunnen meten. Ook de Fransman Azeddine Habz en de Keniaan Phanuel Koech, die met tijden van in de 3.27 de wereldranglijst van dit jaar aanvoeren, lagen er snel uit.