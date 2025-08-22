Para-atlete Fleur Jong heeft een knappe prestatie geleverd op de Memorial Van Damme, de atletiekmeeting uit de Diamond League in Brussel. Ze was in het verspringen slechts 9 centimeter verwijderd van haar wereldrecord van 6,86 meter.

De tweevoudig paralympisch kampioene kwam in haar beste sprong tot een afstand van 6,77 meter. Jong versloeg in de invitatiewedstrijd onder anderen Pauline Hondema, die tot 6,43 meter kwam en zich na drie sprongen terugtrok. Hondema zette deze zomer het Nederlands record op 6,91 meter en is verzekerd van deelname aan de WK atletiek volgende maand in Tokio.

Jessica Schilder

Jessica Schilder moest genoegen nemen met de derde plaats bij het kogelstoten. De Volendamse, zowel indoor als outdoor regerend Europees kampioene, noteerde een beste stoot van 19,58 meter. Daarmee bleef ze ruim een meter onder haar Nederlands record van 20,69 meter.

Schilder wist dit jaar al drie keer een wedstrijd uit de Diamond League te winnen (Xiamen, Monaco en Chorzow). Ze komt volgende week ook uit in de finale in Zürich. De Amerikaanse Chase Jackson won het kogelstoten in het Koning Boudewijnstadion van Brussel met een afstand van 20,90 meter.

Samuel Chapple eindigde als derde op de 800 meter. De Europees indoorkampioen liep een tijd van 1.44,36. Hij legde het af tegen de Belg Eliott Crestan, die won in 1.43,91, en de Italiaan Francesco Pernici (1.44,05). Elvis Afrifa werd vierde op de 100 meter in 10,31. Niels Laros won op de 1500 meter met zijn beste tijd van het seizoen 3.30,58.

FInale Zürich

Woensdag werd er in Lausanne ook gestreden om finaleplaatsen van de Diamond League in Zürich. Onder andere Lieke Klaver stelde haar plek veilig. De Nederlandse atlete eindigde in de regen als tweede op de 400 meter in een tijd van 50,17 seconden. Klaver lag tot enkele meters voor de finish nog op de eerste plaats, maar ze werd vlak voor de meet voorbijgelopen door de Noorse Henriette Jaeger, die won in 50,09.

Ook Nadine Visser liep in Lausanne. Ze onderstreepte haar vorm met een overtuigende zege op de 100 meter horden. De 30-jarige Nederlandse atlete trok zich niets aan van de regen en won een vlekkeloze race in 12,45. Ze versloeg vrijwel de complete wereldtop.