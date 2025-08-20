Lieke Klaver heeft haar 27e verjaardag gevierd met een podiumplek in de Diamond League van Lausanne in Zwitserland. Daarmee heeft ze zich geplaatst voor de finale in Zürich.

De Nederlandse atlete eindigde in de regen als tweede op de 400 meter in een tijd van 50,17 seconden. Klaver lag tot enkele meters voor de finish nog op de eerste plaats, maar ze werd vlak voor de meet voorbijgelopen door de Noorse Henriette Jaeger, die won in 50,09.

Revanche

Klaver nam revanche voor haar matige optreden afgelopen zaterdag in de Diamond League van Chorzow in Polen. Daar finishte ze na een sterke opening als achtste in 50,53, bijna een seconde boven haar persoonlijk record van 49,58.

De Europees kampioene 400 meter indoor en olympisch kampioene op 4x400 meter gemengde estafette heeft zich met haar resultaten van dit seizoen geplaatst voor de finale van de Diamond League op 28 augustus in Zürich. Klaver wist deze zomer nog niet onder de 50 seconden te lopen. Haar beste tijd van dit jaar is 50,11.

Klaver werd woensdag ook in het zonnetje gezet door haar vriend Terrence Agard. "Bedankt dat je gewoon bent zoals je bent", schrijft de atleet over zijn geliefde in een Instagram Story. "Fijne verjaardag, dushi." Dat is Papiaments voor 'zoet' of 'lekker', maar wordt vaak gebruikt als 'schatje' of 'lieverd'. Agard is geboren op Curaçao, waar Papiaments één van de officiële talen is.

Populair

De atlete uit Velsen-Zuid is in Zwitserland razend populair. Klaver, die bijna één miljoen volgers heeft op Instagram, moest overal handtekeningen uitdelen en lachen voor de foto's.

Klaver was maandag al gearriveerd in Lausanne, waar ze samen met haar Nederlandse collega's Eveline Saalberg en Nadine Visser genoot van de zonsondergang. Saalberg komt woensdag in actie op de 800 meter. Visser loopt de 100 meter horden.