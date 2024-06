'Pijnlijk en frustrerend': atlete Maureen Koster krijgt na bijna tien jaar alsnog EK-zilver

Maureen Koster werd maandag bij de ploegenpresentatie voor de EK atletiek in Rome verrast. Tijdens het EK indooratletiek van 2015 veroverde ze een bronzen plak. Echter kreeg de inmiddels 31-jarige atlete bijna tien jaar later alsnog een zilveren medaille uitgereikt.

"Het is pijnlijk en ook frustrerend dat je na zoveel jaren later pas de medaille krijgt waar je recht op hebt", vertelde Koster op sportcentrum Papendal, waar ze tot haar verbazing haar zilveren medaille kreeg uitgereikt.

Doping

Op de 3.000 meter moest Koster negen jaar geleden genoegen nemen met de derde plaats in de finale. De Russische Jelena Korobkina kwam als eerste over de streep, maar achteraf blijkt dat ze in verschillende wedstrijden doping heeft gebruikt. In september van vorig jaar werd dat pas duidelijk. Korobkina werd sindsdien voor vier jaar geschorst en door de atletiekfederatie geschrapt uit de uitslagen, waardoor Koster naar de tweede plaats opschoof.

Break!

Maureen Koster ontvangt een ZILVEREN medaille van de EK Indoor 2015 in Praag. Ze schuift van BRONS een plekje op vanwege dopinggebruik van de Russische winnares Jelena Korobkina❣️ pic.twitter.com/MGlJxIJegW — TopatletiekLive (@TopatletiekLive) June 3, 2024

'Veel doping in de atletiek'

"Het systeem van testen kan volgens mij nog beter", gaat de Nederlandse atlete verder. "Er is helaas nog steeds veel doping in de atletiek. Ik ben blij dat ik destijds zo heb genoten van het brons. Het was mijn eerste medaille op een internationaal toernooi en voor mij een bijzonder moment. Die bronzen plak voelde toen als goud.”

De gouden plak gaat nu naar de Wit-Russische Sviatlana Kudzelich, terwijl Laura Muir uit Groot-Britannië alsnog een bronzen medaille in ontvangst mag nemen.

EK atletiek

Koster komt op de komende EK in Rome uit op de 5000 meter. Twee jaar geleden op de EK in München eindigde ze op deze afstand als vierde.