Hij weet maar van geen ophouden: de Zweedse polsstokhoogspringer Armand 'Mondo' Duplantis heeft voor de zoveelste keer in zijn carrière een wereldrecord gesprongen. Dat deed hij dit keer in eigen land tijdens zijn eigen evenement.

De Mondo Classic werd voor het vijfde jaar op een rij gehouden. Uiteraard was Duplantis er zelf ook bij, samen met menig andere topper in het polsstokhoogspringen. Maar het was natuurlijk de Zweed zelf die de show moest stelen.

Verbluffend wereldrecord

Dat deed hij door een verbluffend wereldrecord. Duplantis legde de lat op 6.31 meter en kwam daar bij zijn eerste poging al overheen. Het stadion ontplofte en ook Duplantis zelf ging natuurlijk uit zijn dak. Het was alweer de vijftiende keer dat de meervoudig olympisch kampioen een wereldrecord sprong. De laatste keer was afgelopen september tijdens de WK in Tokio, toen hij tot 6.30 meter kwam.

Watch Mondo Duplantis 🇸🇪 clear a World Record of 6.31m in the Pole Vault in Uppsala!



World Record No. 15 of his career.🐐🔥pic.twitter.com/7qxuzFbvlB — Track & Field Gazette (@TrackGazette) March 12, 2026

De eerste keer dat Duplantis een wereldrecord sprong was in februari 2020. Toen doorbrak hij de barrière van 6.17 meter. Daar kwam vervolgens nog veertien keer een centimer bij. De meest iconische sprong was die tijdens de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Toen leek de hele wereld wel mee te kijken bij zijn recordsprong. De kus die hij vervolgens uitdeelde aan Desiré Inglander werd een van de meest memorabele momenten van de Spelen.

Jagen op iconische atleet

De kans bestaat dat het volgende week alweer raak is. Dan staat de WK indoor op het programma. Duplantis kan daar natuurlijk de lat wéér iets hoger leggen. Hij wil ongetwijfeld ook jagen op het iconische record van de legendarische polstokhoogspringer Dergej Boebka. In de jaren '80 en '90 verbrak hij zeventien keer het wereldrecord. Dat aantal komt dus in de buurt voor de Zweed.

Alsof dat nog allemala niet genoeg is, heeft Mondo ook nog tijd voor wat andere dingen. Vorig jaar bracht hij zijn eerste muzieknummer uit en gaf vorige maand live op televisie zijn eerste optreden.