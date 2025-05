Populaire Britse atlete zorgt voor nieuw succes in Qatar: 'Ik heb vuur in mij'

Wereldkampioene Molly Caudery heeft de Diamond League-wedstrijd in Doha, Qatar op haar naam geschreven. De populaire Britse atlete was de beste in het polsstokhoogspringen.

De 25-jarige Caudery sprong over 4.75 meter en was daarmee ruim de beste dame op de meet in de hoofdstad van Qatar. Het buitenseizoen in de atletiek is weer een kleine maand geleden begonnen. De atleten willen na de zomer in september in absolute topvorm verkeren op de WK atletiek in Japan.

Populaire wereldkampioene krijgt stortvloed aan reacties na metamorfose Ze won vorig jaar op indrukwekkende wijze goud bij het WK indoor polsstokhoogspringen en groeide sindsdien uit tot één van de populairste gezichten binnen de atletiekwereld. Nu trekt Molly Caudery opnieuw de aandacht, ditmaal niet op de baan, maar op Instagram. De Britse wereldkampioene liet zich zien in een fonkelnieuwe outfit en haar volgers zijn duidelijk: dit staat haar geweldig.

'Vuur in mij'

De winst in de warme en winderige weersomstandigheden van Qatar doet Caudery goed. "Ik heb enorm veel vuur in mij en dat is iets goeds met het zicht op het nieuwe seizoen", vertelde ze aan BBC News.

Van gruwelblessure tot wereldtitel en Instagram-sensatie, hierom is Engeland in de ban van deze atlete Molly Caudery won op de WK indoor atletiek goud bij het polsstokhoogspringen. De Britse is een sensatie in eigen land. Tot haar eigen verbazing, vertelt de atlete die de nodige tegenslag heeft moeten overwinnen

De wereldkampioene indoor van 2024 is enorm populair in binnen- en buitenland. Nog nooit won een Britse een indoor wereldtitel in het polsstokhoogspringen. Daarnaast verzamelde ze bijna 400 duizend volgers op Instagram. In Doha sprong ze hoger dan de Italiaanse Roberta Bruni en de Amerikaanse Katie Moon. Zij kwamen beiden niet verder dan de vorige hoogte van 4.63 meter.

Lieke Klaver

Niet alle Nederlandse toppers reisden af naar het Midden-Oosten, omdat maar een select gezelschap op de verschillende afstanden is uitgenodigd. De 400 meter horden, de favoriete afstand van Femke Bol, stond bijvoorbeeld deze keer niet op het programma.

De 400 meter vlak was wel onderdeel van het atletiektoernooi en dus maakte Lieke Klaver haar rentree op de buitenbaan. Met succes. De Europees kampioene indoor rende naar het podium en pakte brons. Salwa Eid Naser uit Bahrein pakte het goud en de Poolse Natalia Bukowiecka het zilver.

Topatlete Lieke Klaver verdient mooi zakcentje na podiumplaats bij eerste buitenrace van 2025 Lieke Klaver liep vrijdag in Doha haar eerste wedstrijd in de buitenlucht dit jaar en ze eindigde direct op het podium. De topatlete werd derde bij het Diamond League-evenement in de Qatarese hoofdstad en daar houdt ze een mooi zakcentje aan over.

De medaille leverde Klaver een mooi zakcentje op. Naast zes punten voor de ranking verdient ze 4000 dollar aan prijzengeld, dat is omgerekend zo'n 3500 euro. De enige andere Nederlandse deelnemer, Nick Schmidt, werd achtste op de 110 meter horden. Het winnen van een Diamond League-wedstrijd levert een atleet 10.000 euro op.