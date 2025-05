Topatlete Lieke Klaver verdient mooi zakcentje na podiumplaats bij eerste buitenrace van 2025

Lieke Klaver liep vrijdag in Doha haar eerste wedstrijd in de buitenlucht dit jaar en ze eindigde direct op het podium. De topatlete werd derde bij het Diamond League-evenement in de Qatarese hoofdstad en daar houdt ze een mooi zakcentje aan over.

Voor Klaver was het haar eerste race sinds het succesvolle indoorseizoen. De Nederlandse atlete pakte eerder dit jaar in Apeldoorn twee gouden medailles bij de Europese kampioenschappen en één van die twee was een hele bijzondere. Klaver won namelijk de 400 meter en dat was haar eerste internationale titel op een individuele afstand. Als kers op de taart won ze op de slotdag van het toernooi ook nog de 4 x 400 meter estafette bij de vrouwen.

De wedstrijd in Doha was het derde Diamond League-evenement van het jaar, maar het was pas de eerste keer dat de 400 meter bij de vrouwen op het programma stond. Klaver sloeg om die reden de eerste twee meetings, zoals de wedstrijden worden genoemd, over.

Prijzengeld Lieke Klaver in Doha

In Qatar deed ze verdienstelijk mee, maar de zege zat er geen moment in. Salwa Eid Naser was in een tijd van 49,83 seconden veruit de snelste van het veld. De atlete uit Bahrein werd in 2019 wereldkampioene en eindigde op de Spelen in Parijs vorig jaar als tweede. Klaver finishte in 51,12 vlak achter de Poolse Natalia Bukowiecka.

Klaver verdiende met haar derde plek zes punten voor de ranking, die bepaald welke atletes later dit jaar aan de grote finale mee mogen doen. Ook krijgt ze nog 4000 dollar aan prijzengeld, dat is omgerekend zo'n 3500 euro. Eid Naser verdiende met haar zege 10.000 dollar.

Diamond League Finals

Klaver wist zich vorig jaar te plaatsen voor de grote finale in Brussel en daar eindigde ze toen als vijfde. Hoewel dit jaar vooral in het teken staat van de WK atletiek in China, zal het ongetwijfeld ook een doel voor de Nederlandse om zich dit jaar opnieuw voor de eindstrijd te plaatsen. Die wordt deze keer gehouden in Zürich. Voor de winnares van de race in Zwitserland ligt een mooie cheque van 30.000 dollar klaar.

Femke Bol

Femke Bol maakt binnenkort haar opwachting. Zij doet op 25 mei mee aan de 400 meter horden bij de volgende Diamond League-wedstrijd in Rabat. Bol gaat daar voor het eerst een individuele wedstrijd lopen sinds het najaar van vorig jaar. De Nederlandse besloot om na een hectisch 2024 gas terug te nemen en deed tijdens het indoorseizoen alleen mee aan de estafettenummers op de EK in eigen land.