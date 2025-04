Populaire wereldkampioene krijgt stortvloed aan reacties na metamorfose

Ze won vorig jaar op indrukwekkende wijze goud bij het WK indoor polsstokhoogspringen en groeide sindsdien uit tot één van de populairste gezichten binnen de atletiekwereld. Nu trekt Molly Caudery opnieuw de aandacht, ditmaal niet op de baan, maar op Instagram. De Britse wereldkampioene liet zich zien in een fonkelnieuwe outfit en haar volgers zijn duidelijk: dit staat haar geweldig.

"Weg met het oude, kom maar met het nieuwe", schrijft Caudery bij het filmpje op Instagram. De video begint met de 23-jarige in een haar vorige trainingsoutfit, maar met één soepele draai tovert ze die om tot een chique rood-witte look. Het resultaat? Duizenden likes en een stortvloed aan enthousiaste reacties.

De reacties op de video zijn dan ook vol bewondering. "Omg het matcht zó perfect", schrijft collega-atlete Niamh Emerson. Ook sprinter Amy Hunt reageert enthousiast: "Die sleeves", verwijst ze met hartjesogen naar de stijlvolle armstukken die onderdeel zijn van haar nieuwe look.

Van blessureleed naar boegbeeld

Caudery is al langer een sensatie in eigen land, mede door haar inspirerende comeback na zware blessures. In 2021 verloor ze bijna een vinger bij een trainingsongeluk, gevolgd door twee operaties aan haar achillespees. Toch vocht ze zich knap terug. In 2024 schreef ze geschiedenis door in Glasgow wereldkampioen indoor te worden met een sprong van 4,80 meter. Later dat jaar vestigde ze in Toulouse een Brits record met een indrukwekkende 4,92 meter, slechts centimeters onder het wereldrecord.

Ook internationaal groeide haar status snel. Ze won onder meer goud in Doha, brons op het EK in Rome en de Britse titel. Toch kende haar Olympische debuut in Parijs een teleurstellend einde: ze strandde met de finale in zicht na drie missers op haar openingshoogte van 4,55 meter.

Instagram-ster

Naast haar prestaties op de baan, groeit ook haar invloed op sociale media. Caudery heeft inmiddels bijna een half miljoen volgers en gebruikt haar platform om haar sport te promoten. "Als ik al die mensen kan inspireren om onderdeel te worden van atletiek, is dat fantastisch", zei ze eerder.