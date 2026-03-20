De Engelse topatlete Keely Hodgkinson deed bij de WK indoor een soort Jenning de Boo-tje. De Nederlandse wereldkampioen sprint vergeet nog weleens zijn schaatsen. En jawel, Hodgkinson arriveerde in Polen zonder haar spikes. Maar bij haar was het niet haar eigen schuld.

Hodgkinson zal hebben gedacht dat ze alweer de WK indoor zou moeten missen. Dat is de topatlete namelijk al driemaal overkomen. Tegenover The Guardian somt ze op: "In 2022 plaatste ik me wel maar ik kon niet van start gaan want ik scheurde mijn bovenbeenspieren. In 2024 had ik een knieblessure waardoor ik de hele winter niet kon sporten. Ik was er in Glasgow niet bij. En vorig jaar scheurde ik vlak voor de WK indoor mijn hamstring".

Ditmaal is ze dus wel echt van start gegaan. "Het is emotioneel." Wereldkampioen is ze nog nooit geworden. "Ik wil hier goud halen. Met iets anders ben ik niet tevreden."

Spikes

De olympisch kampioene op de 800 meter bleek een nachtmerrie te hebben meegemaakt op de luchthaven. Haar bagage was niet op de juiste plek aangekomen. Vrijdag stapte ze op de baan in het Poolse Torun zonder haar eigen schoeisel. Ze werd uit de brand geholpen door een vriendelijke Poolse atlete.

"Ik heb haar spikes geleend", vertelt ze aan GBNews.com. "Ook kreeg ik een pleister. Maar ik had ook geen teneu bij me. En ik had mijn voedingssupplementen niet meer tot mijn beschikking."

KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM was onderwijl naarstig op zoek naar haar bagage en uiteindelijk kwamen haar koffers boven water. Met Hodgkinson kwam het in sportief opzicht ook weer in orde, want ze won haar heat met gemak en mag zaterdag opdraven in de halve finale.

Al met al was het een beproeving voor de kampioene. "Ik hou niet van voorrondes, ik hou er echt niet van", zei ze. "Dit was een verschrikking, eerlijk gezegd. Ik heb nu veel ervaring in dit spelletje, maar in voorrondes word je aan zoveel gevaren blootgesteld."

Wereldrecord Hodgkinson

Hodgkinson liep in februari van dit jaar een wereldrecord gelopen op de 800 meter indoor. In het Franse Liévin liep ze naar een tijd van 1.54,87, bijna een seconde sneller dan het bijna 24 jaar oude wereldrecord van de Sloveense Jolanda Ceplak. Hodgkinson won nog nooit een wereldtitel.

Femke Bol

Hodgkinson ziet uit naar toekomstige duels met Femke Bol. "Een dappere stap", zei de Britse atlete over de verrassende keuze van de Nederlandse topatlete om over te stappen van de 400 meter horden naar de 800 meter.

"Ik kan eerlijk gezegd niet wachten om samen met haar aan de start te staan. Ze kiest voor een onderdeel waarop het de afgelopen jaren heel goed gaat. Er worden waanzinnige tijden gelopen", aldus Hodgkinson, die vrijdag bij wedstrijden de 800 meter won in 1.56,53. Hodgkinson veroverde vorig jaar op de Spelen van Parijs het goud op de 800 meter. Door langdurig blessureleed was ze op de WK in Tokio nog niet in topvorm en moest ze genoegen nemen met brons. "Ik prijs Femke om haar moedige besluit. Ik denk dat ze het talent heeft om het heel goed te doen op de 800 meter."