De Nederlandse vrouwen hebben de WK indoor atletiek op prachtige wijze afgesloten. Het viertal op de 4x400 meter moest het dit toernooi doen zonder boegbeeld Femke Broeders-Bol, maar wist ook zonder de topatlete een fraaie medaille te winnen. Het werd zilver na een spannende race.

Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot, Nina Franke en Eveline Saalberg hoopten op voorhand op een prachtige medaille. En die plak kwam er. Vlak achter het sterke Team USA sprintte Saalberg als tweede over de finishlijn, vlak voor Spanje en Polen. In de rondes voor Saalberg renden de andere drie vrouwen ijzersterk. Van der Schoot liep zelfs kortstondig even in gouden positie, maar dat bleek net te hoog gegrepen voor de Nederlandse vrouwen.

De mannen waren ook kansrijk voor een medaille. Zij grepen in de finale echter naast eremetaal en werden vierde, al dreigt er nog een protest richting de Verenigde Staten.

Eerder dit toernooi was de mixed relay echter een fiasco. Keenan Blake rende erg onrustig en viel toen hij het stokje wilde overgeven aan Myrthe van der Schoot. Daarvoor verloor Nederland veel te veel tijd en dat konden Van Diepen en Saalberg niet meer goed maken.

Klaver won zaterdagavond de eerste Nederlandse medaille door het brons te pakken op de 400 meter. Daar voegde Sofie Dokter (vijfkamp) goud en Nadine Visser (60 meter horden) zilver aan toe. Nederland besluit het toernooi dus met vier medailles, waardoor het op plek zeven eindigde op de medaillespiegel. Het liet landen als België en Polen achter zich.