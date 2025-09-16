Het viel in het niet bij het wereldrecord van polsstokhoogspringer Armand Duplantis, maar ook op een ander onderdeel was er maandag een bijzondere medaillewinnaar tijdens de WK atletiek. Daar greep een 17-jarige knap een bronzen plak, maar vanuit Nederland klonk er meteen een sceptisch geluid.

Dat gebeurde tijdens de 3000 meter steeplechase, een onderdeel waarbij de atleten 3 kilometer rennen en tussendoor ook over hindernissen zoals waterbakken moeten springen. Topfavoriet Soufiane El Bakkali werd verrassend genoeg op de laatste meters geklopt door de Nieuw-Zeelander Geordie Beamish, maar dat was niet de enige verrassing op het podium.

Nederlandse commentator is sceptisch

De nummer drie was namelijk de sterk lopende Edmund Serem, een groot talent van pas zeventien jaar oud uit Kenia. Serem liep tactisch heel sterk en hard op het laatste rechte stuk genoeg over om naar de derde plaats te sprinten. Reden voor louter complimenten zou je krijgen, maar de Nederlandse NOS-commentator Leon Haan was toch ook sceptisch over de prestatie.

Nooit honderd procent zeker

"Serem stelt dan toch nog brons veilig", zo begint de ervaren commentator. "Die piepjonge Keniaan. Áls we moeten geloven dat hij zeventien is, want dat weet je nooit helemaal honderd procent zeker." Haan doet die uitspraak niet voor niets. Er zijn namelijk wel vaker (terechte) twijfels over de leeftijden van sporters in landen als Kenia.

Zo was er ooit de atleet Thomas Pkemei Longosiwa uit Kenia, die tijdens een WK voor junioren werd betrapt op het hebben van twee paspoorten met verschillende geboortejaren. Dit jaar kwam er nieuws naar buiten dat de wereld-atletiekbond in totaal 34 Kenianse atleten onderzoekt op het mogelijk vervalsen van hun leeftijd. Het zou in die gevallen gaan om topsporters die in 2016 in actie kwamen. Een aantal van hen nam deel aan de Olympische Spelen.

Edmund Serem pulling out "The Gyökeres" as he wins his 3,000m Steeplechase heat. 🥶



17 years old btw... 🤯 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/dj1jSgq9Xx — The Olympic Games (@Olympics) September 13, 2025

Opvallend juichgebaar

Vooralsnog lijkt er in de atletiekwereld, buiten Haan die een slag om de arm houdt, weinig twijfel over de tienersensatie. Hij wordt na zijn bronzen plak massaal gefeliciteerd en men heeft het vooral over zijn opvallende juichgebaar. Hij imiteerde namelijk het juichen van de Arsenal-spits Viktor Gyökeres. Overigens is het niet het eerste grote succes voor Serem. Hij won vorig jaar op zestienjarige leeftijd op hetzelfde onderdeel godu bij het WK onder 20. Daarmee trad hij in voetsporen van zijn broer Amos Serem die in 2021 hetzelfde presteerde.