Servische trainer Femke Bol vergelijkt atlete met toptennisser: 'Ik ken hem persoonlijk'

Topatlete Femke Bol loopt zondag haar eerste race van het seizoen. Ze doet mee aan de 400 meter horden tijdens de Diamond League-wedstrijd in Rabat. Bol heeft veel gemeen met Novak Djokovic, vindt haar trainer Emir Bekric.

De 34-jarige Bekric is een nieuw gezicht in de trainersstaf van Bol. De voormalig atleet pakten verschillende medailles op de afstand van Bol: de 400 meter horden. Op de EK in 2012 pakte hij zilver, terwijl hij een jaar later derde van de wereld werd op de WK.

"Ik hoefde er maar één dag over na te denken. Ik wilde graag naar die inmiddels bekende high-performance-omgeving, waar geen stress bestaat over financiering van trainingskampen", vertelde hij in een uitgebreid interview met De Telegraaf. Bekric richtte na zijn atletiekpensioen een trainingsgroep op, waardoor hij opviel.

Femke Bol zenuwachtig voor aanpassing bij eerste outdoorwedstrijd: 'Spannend hoe het uitpakt' Femke Bol kijkt uit naar haar eerste outdoorwedstrijd van dit jaar, de 400 meter horden zondagavond in de Diamond League-wedstrijd van het Marokkaanse Rabat, waar de hordeloopster nog nooit eerder heeft gelopen.

Novak Djokovic

De regerend wereldkampioene op de 400 meter horden heeft veel gemeen met toptennisser Djokovic, vindt haar Servische coach. Bekric kent de tennisser persoonlijk. " Ik vergelijk haar graag met Novak Djokovic. Ik ken Novak persoonlijk en heb meerdere goeie gesprekken met hem gehad. Hij heeft altijd de overtuiging dat alles beter kan en die mindset zie ik ook bij Femke."

De vergelijking heeft alles te maken met het leven náást de atletiek- of tennisbaan. " Deze twee topsporters streven altijd naar perfectie, niet alleen als het gaat om techniek, mobiliteit, flexibiliteit, snelheid of uithoudingsvermogen. Ook buiten de trainingsuren doen ze alles goed. Als je zes uur traint, blijft er nog achttien uur over. Daarin moet je herstellen, slapen, uitgebalanceerd eten en ontspannen."

Lieke Klaver feliciteert atletiekcollega met 'klein wonder': 'De allermooiste reden om te stoppen' Het seizoen zit erop voor topatlete Mujinga Kambundji. Dat heeft te maken met een bijzondere ontwikkeling in haar privéleven. Lieke Klaver reageert meteen op het mooie nieuws.

"Femke en Novak zijn daar heel goed in. Ze dagen hun begeleiders ook uit om met antwoorden te komen op hun vragen. Dat is goed, zo worden we niet lui of tevreden."

WK atletiek

Met de Diamond League-wedstrijd opent Bol een belangrijk seizoen. Na de zomer staan namelijk de WK atletiek op het programma in Japan, waar ze haar titel(s) verdedigt. Ze zal beter moeten zijn dan haar Canadese aartsrivaal Sydney Mclaughlin-Levrone.

"Laurent en ik zijn ervan overtuigd dat ze haar limiet nog niet heeft bereikt. Dat gelooft ze zelf ook, anders zou ze niet doen wat ze iedere dag doet. Maar succes is niet hetzelfde als elk jaar je record verbeteren. Het is ook duurzaam en stabiel aan de absolute top blijven. Dat is een belangrijk doel."