Sifan Hassan is druk bezig met haar topsportcarrière en vertoeft de nodige tijd in het buitenland. Toch blijft ze op de hoogte van de ontwikkelingen in Nederland. Ze deed daarom een opvallende oproep naar aanleiding van nieuws van eerder deze week.

Waar Hassan namelijk enorm vaak lange trainingen doet, geldt dat absoluut niet voor de gemiddelde Nederlander. 'We' zijn zelfs Europees kampioen zitten. Gemiddeld zitten we bijna negen uur per dag en dat heeft verregaande gevolgen voor onze gezondheid.

De topatlete ziet het met lede ogen aan en doet daarom een oproep in een story op Instagram. Daar geeft de Nederlanders een advies. "Laten we allemaal wat vaker wandelen of rennen", schrijft ze. Haar doelgroep is duidelijk, want ze deelt het nieuwsbericht over de zituren en plaatst een emoji van een Nederlandse vlag.

Motto van Sifan Hassan

De vrouw die op de Olympische Spelen van Parijs de marathon wist te winnen, op de Spelen van Tokio tweemaal goud won en nog ontelbare andere prijzen veroverde heeft zelfs een slogan bedacht. "Met een beetje elke dag, sla je een hele slag."

Tweede marathon van het jaar

Sportief gezien doet Hassan het dit jaar relatief rustig aan. Ze kwan in actie op de marathon van Londen en loopt eind deze maand de marathon van Sydney in Australië. Daar moet ze wel offers voor doen. Eigenlijk wilde ze namelijk nog deelnemen aan de WK atletiek in Tokio, maar dat past niet in haar schema. Eerder deze zomer liet de ook de London Athletics Meet schieten.

Bizar doel voor olympisch kampioene

De komende jaren heeft Hassan, die in 2023 haar debuut maakte op de marathon en sindsdien verliefd is op de afstand, een bijzonder doel voor ogen. Ze wil maar liefst vier stadsmarathons volbrengen en ze stiekem ook alle vier winnend afsluiten. Iets wat haast onmogelijk lijkt, maar waar ze vol voor wil gaan. Daarnaast hoopt ze het wereldrecord voor vrouwen op de marathon ooit aan te scherpen.