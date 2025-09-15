Het WK atletiek in Tokio leverde maandagochtend een bijzonder moment op. Tijdens de slotseconden van de marathon voltrok zich een zeldzaam spannend tafereel. Voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As keken met open mond toe, vertellen ze in de Sportnieuws.nl-podcast.

“Er is ontzettend veel gebeurd afgelopen week, maar we moeten het even hebben over de laatste seconden van de marathon”, opent Van As. “Dat was echt ongekend spannend. Een tafereel dat je zelden ziet. Het leek wel een 100 meter sprint.”

De strijd ging tussen de Tanzaniaan Alphonce Felix Simbu en de Duitser Amanal Petros. “Voor het oog kwamen ze tegelijk over de finish”, legt Van As uit.

Hoog schetst het beeld: “Er hing zo’n lint waar je in je eentje doorheen mag bij een marathon, zou je denken. Maar hier kwamen ze samen. Als er geen fotofinish was geweest, had je het echt niet geweten.” Van As vult aan: “Uiteindelijk bleek Simbu drie honderdsten sneller.”

“Toch staat er dat ze dezelfde eindtijd hebben: 2.09.48”, merkt Hoog op. Van As reageert droog: “Ja, dezelfde tijd… een tegenvallende tijd in de hitte van Tokio.” Waarop Hoog lachend speelt: “Ik had er ook meer van verwacht.”

De Duitser leek aanvankelijk de winst te pakken, maar werd alsnog verrast. “Hij dacht: ik heb ‘m. En toen perste Simbu er ineens een sprint uit. Dat kennen we natuurlijk van onze eigen Sifan Hassan, die grote passen richting het einde”, aldus Van As.

Hoog kan haar verbazing niet verbergen: “Ik vind het zo bizar dat je na 42 kilometer nog zo’n sprint eruit kan persen.” Van As besluit: “Geen demarrage, gewoon tot het eind. Maar wat een sensatie.”

WK atletiek

Het WK in Japan ging zaterdag 13 september van start. De beste atleten ter wereld strijden er om de titels. Voor Nederland leverde dat al twee zilveren medailles op: Jorinde van Klinken schreef geschiedenis als eerste Nederlandse vrouw met een WK-medaille bij het discuswerpen, en ook de gemengde estafetteploeg viel in de prijzen.

