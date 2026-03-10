Femke Bol verraste afgelopen weekend haar volgers met vrolijk nieuws. De Nederlandse topatlete en haar grote liefde Ben Broeders, de Belgische polsstokhoogspringer, deelden prachtige foto’s van hun huwelijk. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As reageren enthousiast op het nieuws én op de opvallende trouwoutfit van Bol.

“Wij hebben een leuk nieuwsbericht langs zien komen”, begint Van As enthousiast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast. "Femke Bol is gewoon in het geheim getrouwd! Hallo, waar waren wij? Hoezo mochten wij niet meegenieten van deze heugelijke dag?"

“Zo leuk”, vindt Hoog. “Wel knap dat ze het zo buiten de publiciteit heeft gehouden, want alles staat tegenwoordig binnen een poep en een scheet op internet”, vult Van As aan.

Opvallende jurk

De trouwfoto’s vielen vooral op door de outfit van Bol. “Ik vind het altijd zo leuk als je ineens een foto plaatst van dat je getrouwd bent. Echt zo leuk! Ze zag er helemaal happy uit en blij", vertelt Hoog over de topatlete, die eerder al vertellen dat trouwen haar grote droom was. Op de foto's viel Hoog iets op: "Geen witte lange jurk!”

“Nee! Dat vond ik opvallend”, reageert Van As. “Het was een hele mooie donkere jurk. Anders dan anders. Hij had zijn pak daar ook mooi op aangepast met een donkere broek. Helemaal leuk.”

Huwelijksreis?

Van As vraagt zich vervolgens hardop iets af. “Gaan ze dan nu op huwelijksreis? Dat denk ik niet.” Hoog denkt ook van niet. “Dat zal wel ergens in het off season zijn.” Van As lacht: “Als ze ooit een keer twee weken vakantie heeft.” Hoog reageert lachend: “Ja, off season… wanneer is dat? Na de herfst ergens? Tussen herfst en kerst? Vet leuk!”

Al jaren samen

Bol en Broeders lieten afgelopen zomer weten dat ze verloofd waren. Het huwelijk blijkt al op 21 februari te zijn voltrokken in Amersfoort. Pas bijna twee weken later maakten ze het nieuws zelf bekend via sociale media.

Sinds 2021 heeft Bol een relatie met Broeders. De twee wonen inmiddels al een tijdje samen, vlak bij trainingscentrum Papendal. De vonk sloeg destijds over tijdens een Diamond League-wedstrijd in Stockholm.

Beluister de podcast

