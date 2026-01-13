Femke Bol en de 400 meter horden: die twee waren met elkaar vergroeid. Maar de Amersfoortse topatlete besloot in 2025 dat het roer omgegooid moest worden. Ze richt zich voortaan op de 800 meter vlak. Hoe gaat het met aanpassen? "Het voelt soms alsof ik achteruit aan het lopen ben."

Twee wereldtitels op de 400 meter horden in 2023 en 2025. Dat zijn dé pronkstukken in de rijkgevulde prijzenkast van Bol. Daartoe behoren ook twee Europese titels en tweemaal olympisch brons, waarbij ze beide keren de gouden medaille moest laten aan de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone.

Trager

Al dat succes maakt de switch des te opmerkelijker. Inmiddels traint ze drie maanden op het langere, hordenloze onderdeel. Ze vertelt aan de NOS hoe het gaat.

"Trager, dat woord hoor ik veel de laatste tijd. Trager, trager!", zegt ze over de omslag. Op de 800 meter ligt de gemiddelde snelheid immers lager dan op de 400 meter. "Het onbekende is iets heel spannends, maar ook iets heel leuks. De 400 meter horden had zoveel uitdaging. Maar met alles wat ik heb behaald, heb ik ook het zelfvertrouwen gekregen om zo'n stap te durven maken."

Agenda

Atletiekfans kunnen niet wachten tot ze Bol in actie zien op deen 800 meter. Maar Bol heeft nog geen evenementen in haar agenda gezet. Het is simpel: ze gaat rennen zodra ze daar klaar voor is.

"Dat betekent niet klaar zijn voor een supertijd, maar als we zien dat ik alle aspecten heb getraind en ik nergens een concrete achterstand heb", legt ze uit. "Ik ben niet bang om te falen op de baan. Het is geen sprookje waar ik in leef. Het is een illusie dat ik op de 800 meteen met de besten mee kan en kan gaan winnen. Dat heeft tijd nodig, ik moet nog maar zien dat ik daar kom."

Achteruit

Bij de trainingen ligt de focus dus niet zozeer op het opschroeven van het tempo, maar om het versterken van duurvermogen. "Ik loop nu 40 tot 55 kilometer in de week. Ik denk dat het door de jaren wel meer gaat worden. Ik kan niet als een gek in één keer omhoog gaan. En voor mijn lijf, en voor mijn snelheid", verklaart Bol. "Ik houd het zelf ook niet zo bij, want soms schrik ik. Ik vind 50 veel, misschien vinden veel lange afstandlopers dat niet. Het voelt soms alsof ik achteruit aan het lopen ben."

Bol besloot na de Olympische Spelen van Parijs al om de 400 meter horden in te ruilen voor de 800 meter. "Je gaat dan zitten en reflecteren: wat heb ik behaald de afgelopen vier jaar, hoe is dat gedaan en wat wil ik in een andere olympische cyclus behalen. Mijn coach Laurent Meuwly en ik hadden toevallig allebei het idee om de 800 meter te proberen", vertelde ze destijds aan de NOS.