Sofie Dokter is haar zevenkamp op het WK atletiek in Tokio goed gestart. De 22-jarige Groningse staat na twee onderdelen vijfde door een uitstekende prestatie bij het hoogspringen.

De 22-jarige meerkampster uit Groningen begon wat stroef op de 100 meter horden met 13,62 seconden, maar won punten terug met 1,86 bij het hoogspringen. Dokter won dit voorjaar zilver op de vijfkamp bij de EK indooratletiek in Apeldoorn. Ze werd vorig jaar zesde bij de Spelen van Parijs.

En ook dat is weer een goed onderdeel voor het duo. Sofie Dokter springt over 1.86 meter (=SB) en Emma Oosterwegel gaat over 1.74 meter (SB).



13:30 uur, kogelstoten

Na de eerste dag is Dokter zelfs geklommen. Vier van de zeven onderdelen zijn gedaan en Emma Oosterwegel is terug te vinden op de elfde plek.

Emma Oosterwegel

Naast Dokter doet ook Emma Oosterwegel mee aan de zevenkamp op het WK in de Japanse hoofdstad. Oosterwegel staat elfde. De 27-jarige atlete uit Deventer opende sterk met een persoonlijk record van 13,28 op de 100 meter horden, maar leverde weer punten in bij het hoogspringen met 1,74. Oosterwegel won vier jaar geleden op de Olympische Spelen in Tokio brons. Op de WK van 2023 in Boedapest reikte ze tot de vijfde plaats.

Anouk Vetter ontbreekt in Tokio. De Arnhemse voelde zich niet fit genoeg om mee te doen. Vetter won zilver op de Spelen van Tokio en behaalde twee jaar geleden op de WK in Boedapest brons.

Nafissatou Thiam

De Amerikaanse Anna Hall leidt in de tussenstand voor de Belgische drievoudig olympisch kampioene Nafissatou Thiam. Laatstgenoemde was de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws vanwege haar rel met de Belgische atletiekbond. Thiam zou zich niet aan de gedragsregels van de bond hebben gehouden. Zo draagt ze kleren van haar eigen sponsor in plaats van de federatiekleding van de Belgen en Thiam vindt het niet fijn dat haar persoonlijke fysiotherapeut geen toegang tot het stadion in Tokio heeft gekregen.

Ondanks de rel is Thiam dus wel goed gesart op de meerkamp. In de komende onderdelen moet ze nog wel punten inhalen op lijstaanvoerder Hall.