Armand Duplantis, wereldkampioen polsstokhoogspringen, werd maandag door zijn dierbaren in het zonnetje gezet. Zijn bekende verloofde Desiré Inglander deelde een aantal vertederende beelden en hint daarmee op de aanstaande bruiloft van het koppel.

Duplantis werd maandag namelijk 26 jaar oud. "Fijne verjaardag aan mijn persoon en aanstaande man", schrijft Inglander in een bericht op Instagram. Daarbij heeft ze een aantal liefdevolle foto's toegevoegd, waarin het Zweedse model al schittert in een lange witte jurk. Dat belooft veel goeds voor de bruiloft.

Bruiloft

De voorbereidingen zijn dan ook al in volle gang. Inglander heeft haar vrijgezellenfeest al gevierd met vriendinnen en had al een trouwjurk op het oog. Daarbij werd ze geïnpireerd door model Kendall Jenner. Zij droeg tijdens een modeshow een witte jurk met korset en een hoge split aan de zijkant. "Ik moet deze jurk op een manier in mijn bruiloft zien te verwerken", schreef Ingalnder bij een filmpje op TikTok.

Duplantis en Inglander zijn inmiddels al ruim een jaar verloofd. Het koppel gaf aan in 2026 het ja-woord tegen elkaar te willen zeggen. De twee geliefden staan sinds de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar in de spotlight. Daar stalen ze de show toen de atleet na zijn nieuwe wereldrecord zijn vriendin een innige kus gaf.

'GOAT'

Duplantis ontving ook felicitaties van andere sporthelden, waaronder toptennisser Novak Djokovic. De Serviër noemt het polsstokfenomeen in zijn Instagram Story de GOAT, oftewel Greatest Of All Time en wenst hem een fijne verjaardag.

Wereldkampioen

Duplantis won vorig jaar goud op de Zomerspelen van Parijs bij het polsstokhoogspringen. Hij kwam tot een recordhoogte van 6,25 meter. Inmiddels heeft de Zweed al meerdere malen het wereldrecord verbeterd. De laatste keer was bij de WK atletiek in Tokio, waar hij over 6,30 sprong.