Het gebeurt niet vaak dat Kelly Piquet verbaal op de voorgrond treedt, maar in aanloop naar de GP van Brazilië heeft ze een groot interview gegeven. Het tijdschrift Vogue plaatste haar op de cover van een nieuw onderdeel. Bij voetbalfans is de term 'WAG' inmiddels bekend, maar nu is Piquet ook ambassadeur van dat woord. Alleen dan met een andere betekenis.

WAG in het voetbal betekent 'Wives and Girlfriends', doelend op de partners van alle voetballers. Maar Piquet vond die term niet fijn en zelfs degraderend naar de vrouwen toe. Daarom wilde ze maar wat graag figureren in de nieuwe editie van Vogue met dezelfde naam. Alleen betekent het nu 'What a Glam' en is het bedoeld om de vrouwen een groter en mooier platform te geven. De directrice van het toonaangevende magazine zegt: "Het gaat niet over wie ze volgen, maar wat ze leiden. Dit idee is geboren om de vrouwen te versterken."

'Ik voel me er thuis'

Daar werkt model Kelly Piquet (36), de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen, maar wat graag aan mee. Ze wuift het stigma graag weg, omdat ze ervaren heeft hoe mooi het ook kan zijn in een overwegend mannenwereld zoals de autosport. "Ik voel me er thuis, want ik leef er al in sinds ik klein was. Ik ken de grenzen, de moeilijkheden en de druk omdat ik ook tijd in het karten heb doorgebracht met mijn broer", zegt ze in een zeldzaam interview met Vogue over haar privéleven.

'Je goed voelen in je lichaam'

Volgens haar is het nodig dat dit nieuwe initiatief gelanceerd wordt. "Lang werd de term WAG gebruikt om vrouwen te degraderen. Om dit nu te zien veranderen, is mooi. Het bewijst dat liefde en onafhankelijkheid prima samen kunnen gaan. We hebben allemaal ons recht om ons eigen verhaal te schrijven", zegt Piquet scherp. "Voor mij, zelfvertrouwen betekent dat je je goed voelt in je eigen lichaam. Met alles wat je bent, ook je imperfecties."

Vaker naar Brazilië

Piquet licht een tipje van de sluier op over haar toekomstplannen. "Sinds ik moeder ben geworden, heb ik een ander perspectief gekregen op wat belangrijk is. En ik realiseer me dat ik meer dan ooit de verantwoordelijkheid heb om met merken te werken die een doel hebben. Die authentiek zien en die een nalatenschap hebben." Ze wil ook heel graag vaker naar Brazilië, het land van haar vader. "Dat land is een groot deel van wie ik ben. Zelfs nu ik in het buitenland (Monaco, red.) woon, neem ik de warmte en de lichtheid mee die alleen Brazilianen bezitten."