Sportieve comeback van voor moord veroordeelde Blade Runner leidt tot verontwaardiging

Ooit was Oscar Pistorius (38) een van de geliefdste sporthelden ter wereld. Als 'Blade Runner', een verwijzing naar zijn twee kunstbenen van koolstofvezel, sleepte hij prijs na prijs binnen. Maar in 2013 vermoorde hij zijn toenmalige vriendin, Reeva Steenkamp. Daarvoor moest hij de gevangenis in. Nu werkt Pistorius aan een comeback.

Pistorius stond aan de start van Ironman 70.3 in Durban, Zuid-Afrika. De deelnemers moesten zwemmen, fietsen en hardlopen. Blade Runner kreeg van zijn reclasseringsambtenaar toestemming om zich in te schrijven en deel te nemen.

In Zuid-Afrika wordt met gemengde gevoelens gereageerd op de sportieve terugkeer van de meervoudig paralympisch kampioen, die in 2012 ook deelnam aan de reguliere Olympische Spelen. Een woordvoerder van het Department of Correctional Services was verrast door de ontwikkelingen en kondigde aan dat een onderzoek wordt ingesteld naar de gang van zaken.

Plek 555

Pistorius legde de Ironman 70.3 af in 5 uur, 56 minuten en 39 seconden, goed voor plek 555 in het algemeen klassement en plek drie in de categorie voor sporters met een beperking.

Pistorius kwam begin 2024 vrij en blijft sindsdien de gemoederen bezig houden. Zo kreeg hij in de loop van dat jaar een nieuwe vriendin die volgens landelijke media erg lijkt op wijlen Reeva Steenkamp. Het gaat volgens Zuid-Afrikaanse media om Rita Greyling, een vriendin van de familie Pistorius.

Commotie rondom moordenaar Oscar Pistorius en nieuwe vriendin: 'Ze ziet de rode vlaggen niet' Oscar Pistorius blijft de krantenkoppen halen. De 38-jarige veroordeeld moordenaar en paralympisch kampioen heeft een nieuwe vriendin, die wel heel erg op zijn vorige, door hem vermoorde vriendin lijkt.

WC

Pistorius heeft altijd beweerd dat hij dacht dat er op Valentijnsdag 2013, de dag dat Steenkamp overleed, een inbreker in zijn huis was, die zich had opgesloten in de wc. De Blade Runner schoot door de deur heen. De familie Steenkamp wist wel beter: hij zou extreem boos zijn geworden na een ruzie. En nog steeds wijst de moeder van Reeva naar de woede-uitbarstingen van Pistorius.

Onherkenbare Oscar Pistorius niet meer de oude na vrijlating: 'Wij kunnen hem niet helpen' Begin januari werd Oscar Pistorius voorwaardelijk vrijgelaten uit de Zuid-Afrikaanse gevangenis, bijna elf jaar nadat de ex-paralympisch atleet zijn vriendin Reeva Steenkamp had doorgeschoten. Om zijn weg terug te vinden in de samenleving ging hij als vrijwilliger aan de slag in een kerk. Volgens kerkgangers is hij echter niet meer de oude. 'Hij heeft in al die tijd geen enkele keer geglimlacht.'

Niet helpen

Pistorius woonde in 2024 bij zijn oom Arnold, die multimiljonair is, in Pretoria. Een bron dicht bij de familie vertelde aan BILD dat hij onder de radar blijft en via andere families probeert te re-integreren.

Om weer terug te keren in de samenleving ging hij ook op zoek naar een baan. Pistorius nam meermaals contact op met het Internationaal Paralympisch Comité, maar daar konden ze niets voor hem betekenen. "Hij is momenteel veel te toxisch. We kunnen hem hier niet helpen", aldus de organisatie.