Onherkenbare Oscar Pistorius niet meer de oude na vrijlating: 'Wij kunnen hem niet helpen'

Begin januari werd Oscar Pistorius voorwaardelijk vrijgelaten uit de Zuid-Afrikaanse gevangenis, bijna elf jaar nadat de ex-paralympisch atleet zijn vriendin Reeva Steenkamp had doorgeschoten. Om zijn weg terug te vinden in de samenleving ging hij als vrijwilliger aan de slag in een kerk. Volgens kerkgangers is hij echter niet meer de oude. 'Hij heeft in al die tijd geen enkele keer geglimlacht.'

Pistorius, die als eerste sporter met een geamputeerd been deelnam aan de Olympische Spelen, schoot op 14 februari 2013 zijn vriendin dood. Hij vuurde vier kogels door een gesloten toiletdeur, waarvan drie het model raakten. De ex-paralympiër verklaarde zelf dat hij haar aanzag als een inbreker die zich had verstopt op het toilet.

Reeva Steenkamp en Oscar Pistorius © Getty Images

Nadat hij drie maanden geleden werd vrijgelaten, probeert Pistorius de draad weer op te pakken. De Zuid-Afrikaan trok in bij zijn oom in de rijke en sterk beveiligde wijk Waterkloof. De huizen, soms tot wel tien miljoen euro waard, worden daar afgeschermd door elektrische hekken en bewaakt door beveiligingspersoneel.

Om weer terug te keren in de samenleving ging hij ook op zoek naar een baan. Pistorius nam meermaals contact op met het Internationaal Paralympisch Comité, maar daar konden ze niets voor hem betekenen. "Hij is momenteel veel te toxisch. We kunnen hem hier niet helpen", aldus de organisatie.

Oscar Pistorius op de Paralympische Spelen in Londen 2012 © Getty Images

Pistorius besloot zich daarom als vrijwilliger aan te melden bij de christelijke kerk in Waterkloof, waar hij de rol van conciërge op zich neemt. Daarnaast woont hij in alle stilte de kerkdiensten bij. Toch is Pistorius niet de oude volgens de kerkgangers, meldt New York Post: hij is slechts een schaduw van zichzelf.

"Ik herkende hem bijna niet", aldus een van de bronnen. "Zijn haar is langer en hij heeft een baard. Hij is ook helemaal niet zo mager meer. Hij ziet er al lang niet meer uit als een professionele atleet. Hij is enorm veranderd." Een andere bron geeft ook aan dat er sprake is van een gedragsverandering. "Hij is absoluut niet vriendelijk. Asociaal zelfs. Ik denk dat ik hem in al die tijd geen enkele keer heb zien glimlachen. Pistorius is niet meer de man zoals we hem kenden."

De eigenlijke gevangenisstraf van Pistorius eindigt pas in 2029. Tot die tijd zal hij nog gemonitord worden. Hij moet zich bovendien aan bepaalde voorwaarden houden. Zo moet hij om op voorhand aangegeven tijdstippen thuis zijn, mag hij geen alcohol drinken en geen nachtclubs bezoeken. Ook is hem een woedebeheersingstherapie opgelegd en moet hij op onverwachte tijdstippen alcohol- en drugtests ondergaan.