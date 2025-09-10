Sifan Hassan weet maar van geen ophouden en kondigt haar debuut aan in de marathon van New York. Anderhalve week na haar overwinning in Sydney maakt de Nederlandse topatlete bekend dat ze op 2 november aan de start zal staan in Amerika.

De regerend olympisch kampioene won eind augustus de marathon van Sydney in een recordtijd. Ze won eerder de prestigieuze marathons van Londen en Chicago. "Ze zeggen dat het de grootste race ter wereld is", zegt Hassan in een persbericht. "Ik hou van marathons omdat er echt van alles kan gebeuren. Ik kan niet wachten om het mee te maken."

Geen WK atletiek

Door haar keuze om zich te specialiseren op de marathon, moest Hassan eerder al verstek laten gaan op de komende WK atletiek. Zij verschijnt dus niet aan de start van de baanonderdelen in Tokio, waar de rest van TeamNL neergestreken is op jacht naar wereldtitels en wereldrecords. Ze zette met pijn in het hart een streep door het outdoorseizoen om zich te richten op diverse marathons. En met succes: ze won in Australië en werd in april in Londen derde.

Alleskunner

Hassan werd op de Olympische Spelen in Parijs kampioene op de marathon, maar combineerde de langste loopafstand met twee baanonderdelen. Ze won ook nog eens brons op de 5000 én 10.000 meter. Op de Spelen van Tokio in 2021 won ze nog goud op die twee afstanden en pakte ze ook nog brons op de 1500 meter. Maar sinds de Spelen in Parijs afgelopen zomer richt ze zich volledig op de marathons.

Abdi Nageeye krijgt enorme weerstand

Bij de mannen had de Nederlander Abdi Nageeye al aangekondigd dat hij zijn titel in New York gaat verdedigen. Hij moet het onder meer opnemen tegen Eliud Kipchoge. De Keniaan is de succesvolste marathonloper in de geschiedenis met twee olympische titels en elf zeges in de World Marathon Majors.

Nageeye won de marathon van New York vorig jaar in 2.07.39. Hij loste zijn Keniaanse medevluchter Evans Chebet in de laatste kilometer en kwam solo over de finish. Nageeye schreef eerder vorig jaar ook al de marathon van Rotterdam op zijn naam. Dit jaar eindigde hij als vierde in de marathon van Londen, maar verbeterde daar wel zijn eigen nationale record naar 2.04.20.