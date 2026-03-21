Nederlandse atleet Jeff Tesselaar heeft een bijzonder debuut op de WK indoor atletiek achter de rug. Hij kwam in actie op de zevenkamp en maakte daar iets speciaals mee. "Mijn eerste WK en getuige zijn van een wereldrecord."

De Zwitserse Simon Ehammer stal de show met zijn tweede wereldtitel op de zevenkamp. Die behaalde hij met een wereldrecord in punten. De 26-jarige kwam uit op 6670 punten en verbrak daarmee het oude puntenrecord van 6645, in 2012 gevestigd door de Amerikaan Ashton Eaton.

Ehammer blonk als gewoonlijk uit bij het verspringen met een afstand van 8,15 meter, maar hij was ook razendsnel op de 60 meter horden. De 7,52 die hij liep is een mondiale toptijd bij de specialisten. Ehammer was ook de beste op de 60 meter (6,69 seconden) en het polsstokhoogspringen (5,30 meter). Een tijd van 2.43,26 op de afsluitende 1000 meter was voldoende om Eatons record te verbeteren; met 2.41,04 bleef Ehammer daar ruim onder.

Persoonlijk record Jeff Tesselaar

Tesselaar kon in het geweld van Ehammer niet mee, maar de 22-jarige Nederlandse meerkamper debuteerde met een verdienstelijke zevende plaats. De 5960 punten die hij scoorde zijn een persoonlijk record. Tesselaar viel op door de 1000 meter te winnen in 2.32,49.

Tesselaar opende redelijk met 7,00 seconden op de 60 meter, maar viel tegen met zijn 7,21 meter bij het verspringen. Er volgde wel een persoonlijk record van 14,23 bij het kogelstoten. Hij kwam vervolgens tot 1,93 bij het hoogspringen, 8,11 op de 60 meter horden en 4,70 met de polsstok. Dankzij zijn sterke 1000 meter klom hij nog twee plaatsen in de stand. Het Nederlands record van Eelco Sintnicolaas (6372 punten) kwam niet in gevaar.

'Superdebuut'

"Zevende van de wereld op mijn eerste WK en getuige zijn van een wereldrecord. Ik noem dat een superdebuut", zei de Heerhugowaarder na afloop. "Die 1000 meter is een wapen, dat is echt topniveau. De zesde plek scheelde niet eens zo veel. Maar het laat wel zien dat ik op die zes andere onderdelen moet gaan werken. Verspringen, hoogspringen en polsstokhoogspringen waren echt ondermaats."