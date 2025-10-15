Topatlete Femke Bol kondige afgelopen vrijdag groot nieuws aan. De meervoudig wereldkampioene op de 400 meter horden gaat zich in de toekomst focussen op de 800 meter. Deze carrièreswitch zorgde voor veel positieve reacties uit de atletiekwereld. "Je hebt er veel skills nodig en Femke heeft ze nu al bijna allemaal."

Er was vorig seizoen al een Nederlandse atlete die bol voorging met een overstap van de 400 naar de 800 meter, namelijk Eveline Saalberg. In een gesprek met De Telegraaf beschrijft ze het verschil wat dat ene extra rondje maakt. Zo legt ze uit dat de verzuring van de 800 meter anders voelt dan die van de 400 meter. "Op de 400 meter krijg je ergens op het laatste stuk een tik van de man met de hamer. Bij de 800 heb ik ervaren dat het veel geleidelijker gaat."

'Kijk eens naar die laatste stukken bij estafettes'

De 27-jarige Saalberg, wie onderdeel was van de olympisch zilveren estafette-formatie van Parijs, verwacht dat haar collega hoge ogen gaat gooien op de 800 meter. "Dat zie je al aan de manier waarop ze de 400 meter loopt. Kijk ook maar eens naar die laatste stukken bij de estafettes, die zeggen veel. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat als ze meer op inhoud traint."

'Met twee vingers in de neus de eerste ronde doorkomen'

Tweevoudig olympiër en de Europees kampioen op de 800 meter van 2006, Bram Som, laat zich bij De Telegraaf ook positief uit over de stap van Bol. Zo vindt hij het 'supertof' dat Bol de overstap maakt naar 'zijn' afstand. "Je hebt natuurlijk veel skills nodig voor een goede 800 meter en Femke heeft ze nu al bijna allemaal. Ik denk dat ze het komend jaar al goed zal doen in de Diamond League."

Som benadrukt dat de snelheid van Bol een groot wapen kan zijn op haar nieuwe afstand. Zo kan Bol de 400 meter in de 49 seconden lopen. Op een snelle 800 meter komen de vrouwen gemiddeld door in 55 of 56 seconden. ''Ze kan bij wijze van spreken met twee vingers in de neus de eerste ronde doorkomen en is dus veel frisser voor het tweede rondje", zo legt Som uit.

'Superslimme meid'

Door haar verleden in het hordenlopen kan Bol heel goed haar pasritme wisselen. En dat is volgens Som van belang op de 800 meter. "Het is vaak een kwestie van versnellen of inhouden." Som sluit af met een groot compliment aan het adres van Bol. "Het lezen van de race, het tactische spelletje, zal ze na verloop van tijd leren. Femke is natuurlijk een superslimme meid."