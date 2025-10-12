Femke Bol is momenteel een van de meest besproken atleten van het land. De Amersfoortse maakte vrijdag bekend afscheid te nemen van de 400 meter horden, het onderdeel waar ze uiterst succesvol was. De gasten aan tafel van het programma De Oranjezondag spraken vol lof over de keuze van de atleet.

"Weet je wat leuk is? Femke Bol! Ze gaat de 800 meter doen", stak presentatrice Hélène Hendriks richting haar gasten. Ook ex-voetbaljournalist Jack van Gelder was razend enthousiast over het nieuws. "Het is heel bijzonder als je zo overheersend bent op de 400 meter horden, en je gaat van de lange sprint over naar de middellange afstand."

De voormalig commentator van het Nederlands elftal beweert: "Iedereen zegt: Ja het is maar een rondje verder". Van Gelder vond dit echter te kort door de bocht. "Er komt veel meer tactiek bij kijken. Omdat je natuurlijk bij de horden in je eigen baan loopt, en hier duidelijk te maken hebt met wat er gaat gebeuren."

Dat Bol deze stap zet, is volgens Van Gelder bewonderenswaardig. "Ik vind het heel leuk dat ze de uitdaging aangaat, en hetgeen ze allemaal gewonnen heeft achter zich laat, en meeneemt in haar tas van geweldige prestaties."

Vergelijking

De ex-sportverslaggever vergeleek Bol met Suzanne Schulting, een andere grote Nederlandse atleet die in het verleden ook een switch maakte. "Vergelijk het bijvoorbeeld met Suzanne Schulting, die geweldig succesvol was bij shorttrack en jarenlang alle gouden plakken won, en die na een blessure zegt: Ik ga naar een langere afstand." Schulting stapte van de shorttrack over naar de langebaan.

Dat topatleten deze keuzes durven te maken, valt in goede aarde bij Van Gelder. "Ik vind het leuk als mensen uitdagingen zoeken", zo sluit hij af.

Groot nieuws

Vrijdag werd bekend dat de 25-jarige Bol haar pijlen voorlopig richt op de 800 meter. Ze zoekt een nieuwe uitdaging en kiest daarom voor dit onderdeel. Niet alleen in Nederland was dit groot nieuws, maar ook in het buitenland haalde het nieuws de krantenkoppen.

Grote nieuwsmedia als het Franse L'Équipe en de Britse BBC hebben er volop aandacht aan besteed. En niet voor niks: Bol domineerde de afgelopen jaren internationaal op die afstand. Alleen op de Olympische Spelen werd ze afgetroefd door haar Amerikaanse concurrente Sydney McLaughlin-Levrone. Zij maakte dit seizoen de overstap van de 400 meter horden naar de vlakke 400 meter.