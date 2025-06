Na dag twee van het EK atletiek voor landenteams is Nederland de koploper. Inmiddels zijn vier onderdelen gewonnen door atleten van Team NL, waaronder de 400 meter door Femke Bol.

Jorinde van Klinken heeft de Nederlandse ploeg op het EK atletiek voor landen in Madrid de vierde overwinning bezorgd. Ze won overtuigend het discuswerpen met 64,61 meter. Ze haalde die afstand in haar eerste poging. Mede dankzij haar maximale score van 16 punten nam de Nederlandse ploeg de leiding in de tussenstand.

Femke Bol (400 meter) en Jessica Schilder (kogelstoten) wonnen ook hun onderdeel op de eerste van drie toernooidagen. Menno Vloon had donderdag al het polsstokhoogspringen gewonnen tijdens een aparte wedstrijd op het plein voor het koninklijk paleis.

Elvis Afrifa

Elvis Afrifa bracht ook veel punten binnen. De Nederlands kampioen sprintte op de 100 meter naar de tweede plaats in een persoonlijk record van 10,10 seconden. Minke Bisschops (100 meter) en Diane van Es (5000 meter) droegen bij aan de productie met hun derde plaatsen.

Nederland, dat in Madrid onder leiding staat van hoofdcoach Laurent Meuwly, voert de stand aan met 165,5 punten. Spanje volgt met 134 punten en titelverdediger Italië staat derde met 133 punten.

Snikheet Madrid

Bol, regerend wereldkampioene op de 400 meter horden, maakte in het snikhete Madrid een uitstapje naar de 400 meter vlak. De Amersfoortse was onnavolgbaar en won afgetekend in een kampioenschapsrecord van 49,48 seconden. Schilder wachtte bij het kogelstoten tot de vijfde poging met een uithaal. De Europees kampioene uit Volendam noteerde met 20,14 meter de beste stoot.

Bisschops won de B-serie van de 100 meter in een persoonlijk record van 11,17. Alleen de Hongaarse Boglarka Takacs (11,06) en de Poolse Ewa Swoboda (11,13) waren sneller in de A-serie. Jonas Phijffers eindigde als vijfde op de 400 meter met een tijd van 45,13. Europees kampioen Samuel Chapple kwam op de 800 meter niet verder dan de zevende plaats in 1.46,09.

Interview Femke Bol

Na de zege op de 400 meter was het de bedoeling dat Bol voor de camera's van de NOS haar race zou bespreken. Dat kwam er echter nooit van. Lees in het artikel hieronder wat er gebeurde.

