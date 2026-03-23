De klasgenoten van de atletieksensatie Cooper Lutkenhaus (17) keken zondag toe hoe hij geschiedenis schreef op de WK indoor atletiek. Hij won de finale van de 800 meter nadat hij vrij kreeg van school.

De zeventienjarige atletieksensatie Lutkenhaus, afkomstig uit de Amerikaanse staat Texas, moest vrij regelen van zijn high school om deel te mogen nemen aan de WK indoor atletiek in Polen. Hij bekroonde zijn absentie op school door de jongste wereldkampioen bij het indoor atletiek ooit te worden.

Historie geschreven

Lutkenhaus, die afgelopen december zeventien jaar oud werd, won zondagmiddag de finale van de 800 meter. De Amerikaan was nipt sneller dan de Belg Eliott Crestan. Door zijn gouden medaille vebrijzelde hij het record van jongste wereldkampioen wat op naam stond van de Ethiopiër Mohammed Aman. Hij was toen hij in 2012 de 800 meter won achttien jaar en 61 dagen oud.

De atletieksensatie was na zijn historische race in zijn nopjes. Hij gaf aan dat hij zich voorafgaand niet bij de topfavorieten schaarde. Maar hij verklapte dat zijn jonge leeftijd bijdroeg aan zijn gouden medaille. "Misschien kwam het door zelfvertrouwen of misschien door mijn jonge leeftijd, maar ik wilde echt een beslissende actie maken", vertelde Lutkenhaus tijdens een flash interview over zijn beslissende inhaalactie.

Lutkenhaus deed afgelopen jaar op zestienjarige leeftijd ook al mee aan het WK outdoor atletiek. Hij kwam destijds niet verder dan de heats. De Amerikaan gaf toen aan dat hij tijdens het toernooi zijn huiswerk moest onderhouden om over te gaan op school.

Nederlands succes

Op de WK atletiek was er naast veel Amerikaans succes ook veel Nederlandse glorie. Zo kroonde Sofie dokter zich tot wereldkampioen op de vijfkamp. Nadine Visser won knap zilver op de 60 meter horden. Lieke Klaver pakte brons op de 400 meter en ze won zilver met de Nederlandse vrouwen op de 4x400 meter estafette. Nederland eindigde uiteindelijk als zevende op de medaillespiegel.