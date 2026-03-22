De WK indoor atletiek zitten er op en zijn voor Nederland prettig verlopen. Niet alle 23 atleten zorgden voor het gewenste resultaat, maar toch ging Nederland met flink wat medailles én een mooie klassering op de medaillespiegel naar huis.

Het eerste succes vond zaterdagavond plaats. Toen won Lieke Klaver een bronzen medaille op de 400 meter. Dat was de oogst na twee dagen, maar gelukkig was het in de absolute slotfase van de WK indoor in Polen nog meermaals raak.

In korte tijd won Nederland namelijk nog drie andere medailles. Op zondagavond begon het met de enige gouden medaille voor TeamNL: Sofie Dokter werd wereldkampioene op de vijfkamp na een zenuwslopende ontknoping. Enkele minuten later was er zilver voor Nadine Visser, die haar beste mondiale prestatie ooit leverde met een tweede plaats op de 60 meter horden.

En dan was er op het allerlaatste onderdeel nog eens zilver. De vrouwen werden op de 4x400 meter tweede, vlak achter de Verenigde Staten. Dat betekende de vierde en laatste medaille voor de Nederlandse topatleten.

Nederland als nummer zeven

Al met al besloot Nederland het toernooi met een zevende plaats op de medaillespiegel. Zo hield het landen als België, Polen, Canada en Nieuw-Zeeland achter zich. Vlak boven Nederland stonden Spanje (zesde), Portugal en Oekraïne (samen op de vierde plaats.

Overmacht van Verenigde Staten

Niet geheel verrassend waren het de Verenigde Staten die met overmacht de meeste medailles wonnen. Zij harkten er liefst achttien binnen: vijf goud, zeven zilver en zes brons. Groot-Brittannië werd tweede met alleen maar gouden plakken: vier in totaal. Italië eindigde als derde met driemaal goud en twee keer zilver.

Een mooie oogst voor Nederland dus, al hadden er nog meer plakken ingezeten als alles goed was gevallen voor onze topatleten. Jessica Schilder liep een medaille mis, de mixed relay ging verkeerd door een mislukte wissel en de estafettemannen werden nipt vierde.