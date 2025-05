Timing van razendsnelle Femke Bol is perfect: Nederlandse topatlete krijgt dubbel zoveel prijzengeld in Rabat

Femke Bol heeft er zelf voor gezorgd dat ze een verdubbeling van het prijzengeld tegemoet kan zien. De Nederlandse topatlete begon zondagavond aan haar outdoorseizoen in het Marokkaanse Rabat en haar timing kon niet beter.

Bol was véél beter dan haar concurrenten in de baan en was liefst anderhalve seconde sneller dan de nummer twee op de 400 meter horden. De declassering van de Nederlandse leidde tot een tijd van 52,46 seconden, haar snelste opening van het buitenseizoen ooit. Dat niet alleen, ze liep ook nog eens een veertien jaar oud record uit de boeken én die bleek ook nog vele duizenden dollars extra prijzengeld waard.

Diamond League

De 'meet' in Rabat is onderdeel van de Diamond League. Dat is een reeks aan atletiekevenementen over de hele wereld, die in het najaar tot zijn conclusie komt met een grote finale. De topatleten wisten al het hele jaar dat het prijzengeld flink omhoog ging dit jaar, mede dankzij de groei in populariteit naar aanleiding van de Olympische Spelen. Voor de Diamond League in 2025 heeft de organisatie ook nog een extraatje in petto.

Extra prijzengeld

Voorafgaand aan elke meet wordt bepaald welke vier disciplines worden omgedoopt tot zogeheten 'Plus'-afstanden. En laat de 400 meter horden bij de vrouwen in Rabat precies zo'n speciale status hebben gekregen. Normaliter krijgen de atleten een 'gewoon' bedrag aan prijzengeld, maar op de speciale disciplines wordt dat prijzengeld verdubbeld. Zo pakt Bol met haar zege in Marokko geen 10.000 dollar, maar liefst 20.000 dollar. Een uitstekende timing en begin van het seizoen voor de Nederlandse topatlete.

Mentale pauze

Bol koos na de Olympische Spelen voor zichzelf en sloeg zodoende een groot deel van het indoorgedeelte van het jaar over. Ze kwam op het EK bijvoorbeeld alleen maar in actie op de estafettenummers en liet de individuele afstanden lopen. Ze wilde mentaal weer helemaal opladen en trainde ondertussen door, met Rabat als eerste bestemming van het outdoorseizoen.

Andere verdubbelingen

De Jamaicaanse topsprintster Shericka Jackson pakte op de 100 meter bij de vrouwen de andere aangewezen 'Plus-discipline' in Rabat. Bij de mannen was Payton Otterdahl met zijn zege bij het kogelstoten zeker van het dubbele aan prijzengeld.