Topatlete Femke Bol is weer helemaal terug en loopt meteen record tijdens eerste buitenrace van het seizoen

Femke Bol heeft op indrukwekkende wijze zichzelf gemeld voor het outdoorseizoen van 2025. De Nederlandse topatlete was een klasse apart in haar eerste 400 meter horden op de buitenbaan en liep een sensationele tijd in Marokko: 52,46 seconden.

Nog nooit was iemand zo snel als Bol tijdens het atletiekevenement in Rabat en dat wil wat zeggen. Bol liep al veel zogeheten meets voor de internationale atletiekkalender, maar was dus zondagavond de snelste ooit in Rabat. De fans in de Marokkaanse start waren getuige van een declassering van de overige atleten in de finale van Bol. Zij kwam zonder iemand in de buurt als eerste over de finish. Het was haar 25ste zege op rij in de Diamond League.

Topatlete Femke Bol kondigt verandering aan voor eerste outdoorwedstrijd: 'Spannend hoe het uitpakt' Femke Bol kijkt uit naar haar eerste outdoorwedstrijd van dit jaar, de 400 meter horden zondagavond in de Diamond League-wedstrijd van het Marokkaanse Rabat, waar de hordeloopster nog nooit eerder heeft gelopen.

Concurrentie op achterstand

Op ruim een seconde afstand (!) van Bol werd de Jamaicaanse Andrenette Knight tweede (53,90). De Italiaanse Ayomide Folorunso werd daar bijna weer een seconde achter (54,74) derde. Het vorige 'meeting record' stond op naam van Vanya Stambolova uit Bulgarije. Zij liep in 2011 een tijd van 53,68. Bol is dus meer dan een seconde sneller dan het oude record. De beste tijd ooit van Bol (50,95) kwam niet in de buurt voor de Nederlandse, die nog nooit zo snel liep tijdens haar eerste buitenrace van het seizoen.

Extra prijzengeld

Omdat de 400 meter horden bij de vrouwen door de organisatie van de Diamond League was aangemerkt tot een zogeheten Plus-discipline, krijgt Bol extra prijzengeld voor haar zege. De normale 10.000 dollar die aan haar uitgekeerd zou worden, is in Rabat 20.000 dollar waard.

Terug na pauze

Lachend en zwaaiend nam ze na de finish de bloemen in ontvangst. Ze was duidelijk tevreden met haar tijd. Het was haar eerste race van het outdoorseizoen, nadat ze een groot deel van het indoorseizoen oversloeg om meer tijd voor zichzelf in te ruimen.

Femke Bol heeft veel steun aan 'liefde van haar leven' Ben Broeders: 'Heel bijzonder dat hij dat kan' Topatlete Femke Bol is al lange tijd gelukkig met haar vriend Ben Broeders. Ze omschrijft de polsstokhoogspringer als 'de liefde van haar leven', ondanks dat hij niet aan al haar eisen voldoet. "Het scheelt niet veel hoor."

Nadine Visser tweede

Nadine Visser eindigde op de 100 meter horden in een tijd van 12,67 als tweede. De Nigeriaanse Tobi Amusan won in 12,45.