De zevenkamp op de WK atletiek indoor is afgelopen weekend opgeschrikt door een bizar en toevallig ongeluk. De Braziliaanse topatleet Jose Fernando Ferreira werd het slachtoffer van een verdwaalde polsstok van een concurrent in het Poolse Torun. Een official voorkwam met zijn hoofd erger.

Het polsstokhoogspringen was aan de gang toen de atleten op de zevenkamp bezig waren aan hun 1000 meter-race. De lopers moesten in de kleine hal in Polen rondjes lopen op de atletiekbaan en liepen vlak langs de mat waarboven andere atleten moesten springen met hun meterslange stok. De Tsjech David Holy probeerde over de dwarslat te springen, maar knalde keihard op de stok en viel stuurloos op de mat. Zowel de dwarslat als zijn stok gingen vervolgens hun eigen gang.

Race en zevenkamp verpest

Vlak in de buurt liep Jose Fernando Ferreira zijn rondjes op de 1000 meter in een groepje. Zonder dat hij het in de gaten had, viel de springstok van Holy via het hoofd van een official voor zijn voeten. De 26-jarige Braziliaan struikelde en viel op de grond, waar hij een paar seconden bleef liggen. Zijn race en daarmee zijn zevenkamp was door het bizarre ongeluk verpest. Hij eindigde laatste, op zeven seconden van de nummer voorlaatst.

Klassement Holy ook verpest

Holy zijn mislukte sprong was een voorbode voor zijn klassement. Ook hij eindigde op de twaalfde en daarmee laatste plek en kwam alleen over 5,5e meter heen. Dat was ver verwijderd van winnaar Armand Duplantis. Het Zweedse polsstokfenomeen en wereldrecordhouder won goud met zijn sprong over 6 meter 25 heen. In de zevenkamp was een Nederlander getuige van historie. De Zwitser Simon Ehammer won het klassement met een wereldrecord punten.

Jeff Tesselaar debuteerde op de WK indoor atletiek en boekte zelf een persoonlijk record in Torun. Hij klopte de onfortuinlijke Braziliaan Jose Fernando Ferreira ruim en won zelfs de 1000 meter waarin zijn concurrent viel door het losgeslagen materiaal. Met 5960 punten was Tesselaar (22) nog nooit zo goed. De official die naast de mat van het polsstokhoogspringen zat en de lat op zijn hoofd kreeg, kwam er ook zonder kleerscheuren vanaf. Hij haalde de lat gauw weg uit de loopbaan en voorkwam daarmee ergere ongelukken.