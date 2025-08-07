De Nederlandse marathonloper Abdi Nageeye is 'al' 36 jaar oud, maar lijkt elk jaar beter te worden. Recent liep hij een persoonlijk record tijdens de marathon van Londen. Hij wil dolgraag nog een keer schitteren op de Olympische Spelen en daarvoor neemt hij maatregelen die zelfs een vriend niet kon geloven.

Nageeye won in 2021 olympisch zilver op de Spelen in Tokio en in 2024 schreef hij de marathons van Rotterdam en New York op zijn naam. Die laatste successen boekte hij onder het bewind van zijn trainer Louis Delahaye. Nageeye is in gesprek met Helden Magazine vol lof over de ervaren coach.

Abdi Nageeye blij met samenwerking

"Het mooit van werken met Louis is dat hij me vaak van zulke wijze dingen vertelt. Wij noemen hem een wandelende bibliotheek. Hij heeft zoveel ervaring. Louis vertelt me dat ik niet moet denken in leeftijd." Delahaye kan het weten. Hij werkte onder meer lang samen met Annemiek van Vleuten, die in haar nadagen misschien wel op haar best was als topwielrenster.

'Prime' begint op 36-jarige leeftijd

Nageeye hoopt ook op dat scenario. "Ik ben nu 36 en dat is nog helemaal niet zo oud voor een marathonloper. Rond deze leeftijd begint mijn prime. Ik wil er alles voor doen en laten om het maximale uit mezelf te halen voor de komende jaren." De marathontopper heeft nog een paar mooie doelen. Zo wil hij schitteren op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Om daar goed voor de dag te komen, heeft hij een moeilijke knoop doorgehaakt waar een goede vriend bijna door van zijn stoel viel. "Ik vertelde hem: ik ga in elk geval niet meer uit tot augustus 2028, want dan zijn de Spelen in Los Angeles achter de rug. Hij dacht dat ik een grap maakte. Maar ik ben serieus. Er is geen ruimte meer voor gekke dingen."

Geen verwijten als hij 55 is

De ervaren loper wil het in de laatste jaren van zijn carrière nergens meer laten liggen. "Ik wil mezelf op mijn 55ste ook geen verwijten kunnen maken. Zo van: had ik op mijn 36ste maar dit gedaan of dat gedaan. Dat is de afgelopen vijf jaar zoveel progressie heb gemaakt, zorgt er ook voor dat het makkelijker is om helemaal voor mijn sport te leven. Ik heb geproefd van het succes en dat smaakt naar meer."