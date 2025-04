Nederlandse topatleet trekt winnaar in twijfel: 'Kenia hè, geen dopingcontroles'

Abdi Nageeye was ongelofelijk zuur na de marathon van Londen. De Nederlandse topatleet werd op de streep geklopt in de strijd om de derde plek. Hij moest daardoor genoegen nemen met een vierde plek. Maar ver voor hem finishte Sabastian Sawe de marathon in 2:02:27, een tijd die Nageeye na afloop in twijfel trok.

De emoties liepen meteen na de finish al hoog op bij Nageeye. Hij werd na de fotofinish eerst aangewezen als nummer drie, maar tijdens het interview met de NOS kreeg hij te horen dat hij toch vierde was. Alexander Mutiso Munyao ging er met een podiumplek vandoor en dat stak Nageeye. Hoewel hij voor de Keniaan sportief respect had, gelooft de Nederlander Munyao's landgenoot Sawe bijna niet.

'Je weet niet wat je moet geloven'

"Elk jaar hebben we wel weer een gast die 02:02 loopt alsof het niks is. Die loopt gewoon hard en ze gaan weg alsof het niks kost. Je weet niet wat je moet geloven soms", zei Nageeye na afloop van de marathon van Londen tegen onder meer Runners World. "Soms denk je echt van: wat is dit nou echt? Elk jaar heb je wel weer een nieuwe gast. Ik ben echt benieuwd wat hij heeft gelopen die tien kilometer tussen dertig en veertig kilometer."

'Geen dopingcontroles...'

Die tijd van 02:02 die Sawe liep, verbaast Nageeye. Hij heeft er zo zijn twijfels bij of die eerlijk is gelopen. "Wat kan je daarvan zeggen... Kenia hè... Geen dopingcontroles", zegt de Nederlander in niet mis te verstane woorden. "Maar daar wil ik verder niet op ingaan", zegt hij er snel achteraan als hij zichzelf ook die woorden hoort uitspreken.

Marathon Londen

Nageeye werd bij de mannen dus vierde. Bij de vrouwen waren alle ogen gericht op Sifan Hassan, die zeven maanden na haar olympisch goud in Parijs terugkeerde. De Nederlandse atlete liep echter niet lekker in Londen en verklaarde na afloop last te hebben van een merkwaardig probleem. Bij de handbikers sprintte meervoudig paralympisch kampioen Jetze Plat ook naar de derde plek. Hij reed een bijna letterlijk onzichtbare race omdat zijn transponder het niet deed en hij dus niet gevolgd kon worden. Pas op de finish werd zijn eindpositie duidelijk.

Femke Bol

Femke Bol zat in Londen aan de finish en volgde de prestaties van haar landgenoten van dichtbij.

