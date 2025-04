Topatlete Femke Bol zit op het puntje van haar stoel bij groot evenement: 'Te spannend om naar te kijken'

Ook tijdens haar vrije tijd kan topatlete Femke Bol het rennen niet loslaten. Dit bracht haar zondag naar de London Marathon. Daar moedigde de Amersfoortse haar collega's, waaronder Sifan Hassan en Abdi Nageeye, aan.

Niet alleen de deelnemers bestonden zondag uit topatleten bij de marathon van Londen, maar ook langs de kant waren ze te vinden. Femke Bol was al in Engeland voor een tripje met New Balance, haar sponsor. Dan kun je de marathon natuurlijk niet overslaan, moet Bol hebben gedacht. Ze moedigt op haar Instagram met trots haar collega's Sifan Hassan, Abdi Nageeye en de Schotse Eilish McColgan aan.

De topatlete, die olympische medailles won op de estafettes en 400 meter horden, was onlangs nog in Zuid-Afrika om zich voor te bereiden op het outdoorseizoen. Voor haar begint dat pas op 25 mei in het vierde evenement van de Diamond League. Dan staat in Marokko de 400 meter horden weer op het programma. Zodoende had zij dit weekend tijd om haar collega's bij te staan.

Teleurstelling

Ondanks de support van Bol, mondde de marathon toch uit in een teleurstelling voor beide Nederlanders. Hassan werd derde. De olympisch kampioene van Parijs kwam niet lekker in de race. Ze moest veel water halen in de Engelse zon en liep niet soepel. Het kostte haar na vijftien kilometer al de aansluiting met de twee andere topvrouwen.

Ze knokte zich één keer terug tot achter de twee sterke vrouwen, maar moest daarna definitief lossen. De achterstand liep op van vijf seconden naar ruim één minuut na het dertigkilometerpunt en meer dan twee minuten in het laatste gedeelte.

Abdi Nageeye eindigde op basis van een fotofinish als vierde. De laatste honderden meters mondde uit in een eindsprint voor Nageeye. Hij sprintte namelijk volop met zijn concurrent Alexander Munyao uit Kenia. De organisatie kon niet goed zien wie er derde was geworden en gaf de 'zege' in eerste instantie nog aan Nageeye. Maar tijdens het interview werd pijnlijk duidelijk dat niet hij maar Mutiso toch de sprint gewonnen had.

De eindsprint van Nageeye was niet alleen spannend voor hemzelf. Ook Bol hield het niet meer van de spanning en filmde het moment. "Als de finish te spannend is om naar te kijken, dan is dit de video," schreef ze bij de video waarop maar net te zien is hoe de twee concurrenten sprinten om de derde plaats.

© Instagram: @femke_bol

Hoewel de Nederlander 'slechts' vierde werd, heeft hij wel het Nederlandse record aangescherpt tot 2:04:20. Maar toch was het vooral de teleurstelling dat achteraf overheerste bij de atleet.