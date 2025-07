Er is veel te doen om de Amerikaanse hordeloper Chris Robinson. Afgelopen week won hij opvallende wijze de 400 meter horden terwijl zijn geslachtsdeel bleef maar uit zijn broek vallen. Redelijk gênant, maar hij heeft er wel een mooi aanbod door gekregen.

Het voorval gebeurde tijdens de Golden Spike-meeting in het Tsjechische Ostrava. Robinson, die eerder dit jaar wereldkampioen werd op de 4x400 meter tijdens de World Athletics Relays, begon sterk aan zijn race. Maar met nog 250 meter te gaan kreeg hij meer voor zijn kiezen dan alleen de horden. Terwijl hij bleef rennen en springen, worstelde hij met zijn short in een poging deze goed te trekken — tevergeefs, want zijn geslachtsdeel bleef zichtbaar.

De chaos was compleet toen Robinson vol tegen de negende horde aanliep. Ondanks het ongemak wist hij knap zijn snelheid vast te houden en wierp hij zich in de slotmeters letterlijk over de finishlijn. De klok bleef staan op 48,05 seconden – een indrukwekkende prestatie, zeker gezien de bijzondere omstandigheden.

Aanbod

Door dit incident heeft de hordeloper in ieder geval wel een mooi aanbod gekregen. Het ondergoedmerk Shinesty heeft namelijk contact met hem opgenomen (via TMZ). Het merk wil graag dat hij model gaat staan voor hun nieuwe Magnum Pouch Ball Hammock ondergoedlijn.

Alex Bortoluzzi, de CEO van het bedrijf, heeft een goede reden waarom ze Robinson aan hun merk willen binden. "We hebben een speciaal voorvak aan de voorkant, zodat alles gescheiden blijft en niet rondklotst."

Het merk staat bekend om zijn humoristische kleding, en dit nieuwe model heeft een voorvak dat maar liefst 47 procent groter is dan bij standaardondergoed. TMZ meldt ook dat Robinson openstaat voor het voorstel en heeft ingestemd met een gesprek met het merk. Dus wie weet heeft de atleet straks een mooie nieuwe sponsor erbij dankzij het bizarre incident.

Ongemakkelijke kijkervaring

Voor de televisiekijkers zorge het voorval voor een ongemakkelijke kijkervaring. In de herhaling van de laatste meters waren close-upbeelden te zien waarop nét iets meer zichtbaar was dan bedoeld. De Britse commentator Tim Hutchings deed zijn best om het netjes te verwoorden. "Zijn uitrusting kampte met een mankement. Dat is denk ik de beste manier om het te omschrijven", zo zei hij. Zijn collega bood daarop haar excuses aan: "We verontschuldigen ons voor deze beelden. Ik denk niet dat we deze zo snel kunnen blurren."