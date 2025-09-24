Voor topatlete Emma Oosterwegel was het afgelopen WK in Tokio erg emotioneel. Na een zwaar jaar stelde ze zichzelf teleur en vloeiden de tranen. Op Instagram blikt ze terug op het toernooi. "Ik mag ook trots zijn'

Emma Oosterwegel veroverde bij de Olympische Spelen van 2021 brons, toen overigens ook in Tokio, waar nu ook de WK atletiek plaatsvonden. DIt keer werd ze negende op de zevenkamp. Dat leverde gemengde gevoelens en heftige emoties op.

Op de vraag van de NOS hoe ze de slotdag van de zevenkamp heeft beleefd, komt er een duidelijk antwoord: "Zwaar." De 27-jarige barstte vervolgens in tranen uit. "Het is gewoon een lastig jaar geweest. Er komt maar één kans per jaar om het goed te doen en dan lukt het niet."

Trots

Inmiddels heeft ze die deceptie al wat meer een plekje kunnen geven. "Ik had gehoopt op meer, dus natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld", schrijft ze op Instagram. "Maar ik ben nog steeds trots op wat ik heb bereikt."

Ze heeft ook een zware strijd met een rugblessure achter de rug. "In goede gezondheid aan de start verschijnen, was al een overwinning", schrijft Oosterwegel. "De laatse maanden training gaven me veel zelfvertrouwen." De atlete kijkt nu al uit naar volgend jaar en hoopt dan weer het beste uit zichzelf naar boven te halen.

In het afgelopen jaar kreeg ze veel steun van haar geliefden. "Ik had het niet gekund zonder de mensen om me heen: mijn team, familie, vrienden, sponsoren en iedereen die me lieve berichten heeft gestuurd. Bedankt. Nu is het tijd voor wat rust."

Zevenkamp

Bij de vrouwen doen de atletes zeven onderdelen in de meerkamp: 100 meter sprint, hoogspringen, kogelstoten, 200 meter, verspringen, speerwerpen en 800 meter. Het wordt daarom ook wel 'zevenkamp' genoemd.

Oosterwegel begon haar internationale atletiekcarrière in 2013 als speerwerpster. Twee jaar later won ze op zeventienjarige leeftijd de bronzen medaille in het speerwerpen op de NK voor senioren. Haar eerste nationale indoortitel op de vijfkamp veroverde ze in 2018.