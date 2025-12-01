Femke Bol voelt zich alsof ze in haar beste periode van haar leven bevindt. De Nederlandse topatlete is alweer volop in training voor het nieuwe atletiekseizoen die voor haar compleet anders eruit gaat zien. Ze maakt de switch van de 400 meter horden naar de 800 meter, maar zit persoonlijk op een perfecte plek.

In gesprek met Holland Herald, het tijdschrift van vliegmaatschappij KLM, spreekt de 25-jarige Bol van haar 'Gouden Eeuw'. "Ik wil het niet jinxen, maar zo voelt het wel", zegt ze. "Ik heb alle titels gewonnen waar ik van droomde, ik ben verloofd met de liefde van mijn leven, mijn ouders zijn gezond en gelukkig en ik heb een groep fantastische vrienden om me heen. En dat allemaal op mijn 25ste. Ik hoop dat dit hoofdstuk van mijn leven nooit eindigt."

'Soms kan dat een beetje veel worden'

Bol is op persoonlijk vlak ontzettend gelukkig. Maar op de baan, als ze haar topprestaties moet leveren, zit ze heel anders in elkaar. Ze vindt zichzelf perfectionistisch en dat zit haar soms dwars, geeft ze toe. "Ik ben het soort atleet dat zelfs tijdens trainingen 110 procent wil geven. Ik ben niet tevreden totdat al mijn spieren pijn doen. Soms kan dat een beetje veel worden. Ik werd vroeger best wel emotioneel als ik te laat werd opgehaald of als de richting van de wind veranderde. Maar ik word er beter in om dingen los te laten die niet in mijn macht liggen."

Perfectionist

Dat doet Bol door dingen op te schrijven in een boekje. Daarin schrijft ze vooral de dingen op die goed gingen of waar ze dankbaar voor is. Ze noemt het een goede manier om los te laten en te reflecteren. "Als ik iets leuk vind, wil ik dat de hele tijd doen en er de beste in worden. Ik ben perfectionistisch en dat heeft me al eens dwars gezeten, maar ook op een goede manier. Ik kon niet de beste zijn in zowel mijn studie als tijdens het atletiek." Het zorgde ervoor dat ze de keuze maakte om na de Olympische Spelen van 2021 professioneel topsporter te worden.

'Ik moet mijn lichaam beschermen en verzorgen'

Het drukke schema en haar instelling zorgen nog regelmatig voor een opgave. "Het is soms nog een beetje een worsteling, maar ik ben er aan gewend. Mijn lichaam is mijn instrument en ik moet het beschermen en verzorgden, zo goed als ik kan. Mijn ouders helpen mij er altijd aan herinneren dat ik elke overwinning moet vieren en het allemaal zeker niet voor lief moet nemen."