Lieke Klaver won eerder deze maand een mooie bronzen medaille op de 400 meter tijdens de WK indoor en daar stond de topatlete dit weekend dan ook nog even bij stil. Ze deelde een aantal foto's van zichzelf en dat leverde een bijzondere reactie op van de geliefde van tennisicoon Serena Williams.

Klaver pakte vorige week in Polen brons op de 400 meter en dat was alweer haar tweede individuele medaille op een WK indoor nadat ze twee jaar geleden als tweede was geëindigd achter landgenote Femke Bol. De topatlete pakte bij de wereldkampioenschappen ook nog een zilveren medaille met de vrouwenploeg op de estafette.

De regerend Europees indoorkampioene op de 400 meter was dusdanig trots op die prestaties dat ze zaterdag nog enkele kiekjes deelde van haar toernooi. Klaver plaatste een aantal foto's van zichzelf en dat leverde een opvallende reactie op.

'Neem dit mee'

Alexis Ohanian, de man van tennislegende Williams, kon het niet laten om er iets op te reageren. De serieuze blik van Klaver op één van de foto's maakte namelijk indruk op hem. "Lieke Klaver is klaar om iemand te vermoorden. Neem dit mee naar de Athlos League", schreef Ohanian bij de foto toen hij die deelde in zijn story op Instagram.

De laatste zin is precies de reden dat de twee elkaar kennen, want Klaver deed in 2024 mee aan een speciaal atletiekevenement van Athlos. Zakenman Ohanian, die de mede-oprichter is van het social medium Reddit, was de grote man achter die wedstrijd. Athlos is een jaarlijkse atletiekcompetitie waarbij alleen vrouwenwedstrijden worden gehouden. Klaver deed twee jaar geleden aan de eerste editie mee, maar was er vorig jaar niet bij. Het is nog niet bekend of ze dit jaar wel meedoet.

Steenrijke zakenman

Ohanian kende dusdanig grote successen als ondernemer dat zijn vermogen tegenwoordig op zo'n 150 miljoen dollar wordt geschat. Daarmee kan hij echter niet tippen aan zijn geliefde. Williams zou over ongeveer twee keer zoveel geld beschikken. Ze sloeg 94 miljoen bij elkaar op de tennisbaan en sloot ook flink wat lucratieve sponsordeals.

Het koppel trouwde in 2017 en dat was ook het jaar waarin ze hun eerste dochter Olympia mochten verwelkomen. Williams keerde na die zwangerschap weer terug als tennisster, maar stopte uiteindelijk in 2022. Een jaar later beviel ze van haar tweede dochter Adira.