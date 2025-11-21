Femke Bol is al volop aan het trainen voor het komende atletiekseizoen. Dat wordt extra spannend voor de olympisch kampioene. Ze gaat namelijk een nieuwe uitdaging aan. Ze maakt de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter.

"Tijd voor het eerste trainingskamp van het seizoen", schrijft Bol op Instagram. Ze is zich in Zuid-Afrika aan het voorbereiden op haar nieuwe uitdaging, maar er is nog veel werk aan de winkel, zo laat ze weten aan haar volgers.

"Mijn lichaam en geest raken langzaam gewend aan de trainingen voor de 800 meter. Ik heb veel te leren en veel kilometers te rennen. Het gaat met vallen en opstaan, maar ik ben vooral aan het genieten van deze nieuwe route", aldus Bol.

Bol werd afgelopen seizoen nog wereldkampioen op de 400 meter horden. Op de Olympische Spelen in 2021 en 2024 pakte ze het brons op dat onderdeel. Ze won in Parijs ook goud op de 4x400 meter gemengde estafette en zilver op de estafette met de Nederlandse vrouwen.

World Athletics Ultimate Championship

Bol kan door haar overstap wel een hoop prijzengeld mislopen. Dat heeft te maken met een nieuw toernooi: World Athletics Ultimate Championship. Alleen de beste atleten ter wereld mogen deelnemen. Als regerend wereldkampioen is er voor de Nederlandse uiteraard een plekje op de 400 meter horden. Maar op de 800 meter heeft ze zich nog niet bewezen. Het is dan ook de vraag of Bol in actie zal komen.

Als dat niet het geval is, loopt ze kans op een gigantisch bedrag mis. De winnaar van een onderdeel pakt 150.000 dollar, oftewel een kleine 130.000 euro. Wat het startgeld is, dat heeft World Athletics nog niet bekendgemaakt, maar met een totale prijzenpot van 10 miljoen dollar is er voldoende budget om toppers te lokken.