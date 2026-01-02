Topatlete Femke Bol en haar verloofde Ben Broeders hebben een bijzonder jaar achter de rug met mooie hoogtepunten. Daar staat de Nederlandse bij stil met een liefdevol bericht op Instagram, vlak na de jaarwisseling.

Ze deelt een foto van haarzelf en haar geliefde, terwijl ze elkaar stralend aankijken. De liefde spat ervan af en dat is typerend voor het afgelopen jaar. Ze bezegelden hun liefde in 2025 namelijk met een ring. Broeders vroeg zijn vriendin afgelopen zomer ten huwelijk. Op de foto is ook de verlovingsring goed te zien.

"Gelukkig nieuwjaar", schrijft ze aan haar volgers. "2025 was heel speciaal. Dankbaar voor alle fantastische mensen om me heen. Ik wens iedereen een prachtig 2026", is de boodschap voor de topatlete.

Sportieve mijlpalen

Ook op sportief gebied waren er mooie mijlpalen voor de atlete. Bol won op de WK atletiek in Tokio liefst drie medailles. Ze werd voor de tweede keer op rij wereldkampioene op de 400 meter horden. Bovendien pakte ze zilver met de vrouwen op de 4x400 meter estafette en op de gemengde estafette. Ze werd dit jaar ook Europees kampioene indoor op beide estafettes.

Polsstokhoogspringer Broeders deed ook mee aan de WK, maar voor hem eindigde het toernooi minder glansrijk. Hij liep de finale mis in Tokio. In de kwalificaties raakte de Belg niet hoger dan 5m70. Dat leverde hem een zestiende plaats op.

Bijzondere uitdaging 2026

Het komende jaar zal ook bijzonder worden voor Bol. Ze gaat namelijk een nieuwe uitdaging aan. Ze liet afgelopen jaar weten dat ze zich gaat focussen op de 800 meter, en dus haar geliefde 400 meter horden vaarwel zegt. Dat besluit bracht veel teweeg in de sportwereld.

Ze sprak onlangs nog over een 'gouden tijdperk' waarin ze zich bevindt. "Ik heb alle titels gewonnen waar ik van droomde, ik ben verloofd met de liefde van mijn leven, mijn ouders zijn gezond en gelukkig en ik heb een groep fantastische vrienden om me heen. En dat allemaal op mijn 25ste. Ik hoop dat dit hoofdstuk van mijn leven nooit eindigt."