Aan het einde van het jaar wordt altijd de balans opgemaakt. Dat doet ook de internationale sportpersbond (AIPS). 836 sportjournalisten uit 121 verschillende landen stelden een lijst samen met de beste mannelijke en vrouwelijke sporters van 2025. Topatlete Femke Bol schittert ook in dit illustere lijstje.

Een breed scala aan sportkenners heeft dus kunnen meebeslissen aan de samenstelling van deze rijtjes met de tien beste sporters van het afgelopen jaar. Ook Nederlandse sportjournalisten hebben hun duit in het zakje mogen doen.

Bol in top tien

Toch heeft Bol een fors draagvlak van internationale sportjournalisten nodig gehad om in de top tien beste sporters van 2025 te belanden. De 25-jarige topatlete moet wel haar meerdere erkennen in vier andere sporters. Bol staat namelijk op een keurige vijfde plek in de lijst. Winnares is de Spaanse voetbalster Aitana Bonmatí. De middenveldster van FC Barcelona won het afgelopen jaar de Spaanse voetbalcompetitie en werd uitgeroepen tot speelster van het toernooi van het EK en van de Champions League. Als klap op de vuurpijl won Bonmatí ook de Gouden Bal.

Bol werd op haar beurt wereldkampioen op de 400 meter horden tijdens het WK atletiek in Tokio. Daarnaast veroverde ze twee gouden medailles tijdens het EK indoor atletiek. Ironisch is dat Sydney McLaughlin-Levrone een plekje boven Bol staat in de lijst. De Amerikaanse is jarenlang dé plaaggeest geweest van Bol op de 400 meter en 400 meter horden.

Top 10 beste vrouwelijke sporters van 2025 namens AIPS:

1. Aitana Bonmatí (Spanje) - Voetbal

2. Beatrice Chebet (Kenia) - Atletiek

3. Aryna Sabalenka (Belarus) - Tennis

4. Sydney McLaughlin-Levrone (Verenigde Staten) - Atletiek

5. Femke Bol (Nederland) - Atletiek

6. Mariona Caldentey (Spanje) - Voetbal

7. Coco Gauff (Verenigde Staten) - Tennis

8. Faith Kipyegon (Kenia) - Atletiek

9. Federica Brignone (Italië) - Alpineskiën

10. Valarie Allman (Verenigde Staten) - Atletiek

Duplantis beste sporter van 2025

Bij de mannen ging de titel van beste sporter van 2025 naar Armand Duplantis. De drievoudig wereld- en Europees kampioen en tweevoudig olympisch kampioen polsstokhoogspringen verbrak sinds 2020 al veertien keer het wereldrecord in zijn discipline. In september zette hij op de WK in Tokio een bizarre 6,30 meter neer.

Top 10 beste mannelijke sporters van 2025 namens AIPS:

1. Armand Duplantis (Zweden) – Atletiek

2. Carlos Alcaraz (Spanje) - Tennis

3. Ousmane Dembélé (Frankrijk) - Voetbal

4. Achraf Hakimi (Marokko) - Voetbal

5. Tadej Pogacar (Slovenië) - Wielrennen

6. Lamine Yamal (Spanje) - Voetbal

7. Kylian Mbappé (Frankrijk) - Voetbal

8. Jannik Sinner (Italië) - Tennis

9. Luka Doncic (Slovenië) - Basketbal

10. Mohamed Salah (Egypte) - Voetbal

Paris Saint-Germain is door AIPS uitgeroepen tot beste team van het jaar. De Fransen wonnen zowel de Champions League als de nationale competitie en beker.