Topatlete Femke Bol beleeft feestelijke dag dankzij Nederlandse collega's

Femke Bol nam tijdens het indoorseizoen rust en dat moet zich de komende maanden in de buitenlucht gaan uitbetalen. De topatlete bereidt zich samen met flink wat collega's in Zuid-Afrika voor op de belangrijke evenementen en ze gaf haar volgers een inkijkje in hoe het er daar aan toegaat.

Bol bereidt zich met een groep atleten, waaronder ook een heleboel landgenoten, voor op het begin van het outdoorseizoen. Dat doet de topatlete in Zuid-Afrika. Daar deelde Bol eerder al bijzondere plaatjes van, want tijdens een van haar trainingsessies liep ze op wel heel bijzonder terrein.

Verjaardag met muziek

Voor Bol was het zaterdag tijd voor een loopje door de heuvels. Dat deed ze in goed gezelschap, want ook de Portugese Patricia Silva en de Zwitsers Ajla del Ponte waren van de partij. Silva pakte vorige maand bij de WK indoor brons op de 800 meter en Del Ponte werd in 2021 Europees kampioene indoor op de 60 meter.

Bol ging ook met een aantal landgenoten op pad en voor een van hen was het een bijzondere dag. Talent Madelief van Leur, die het Nederlands jeugdrecord op de 400 meter indoor van Bol uit de boeken heeft gelopen, vierde haar achttiende verjaardag en kreeg dan ook een felicitatie van haar inmiddels illustere landgenote.

Het feestje kon in ieder geval goed gevierd worden, want daar zorgde een andere Nederlandse atleet voor. Bol deelde namelijk een foto van Nick Smidt, die ook een specialist is op de 400 meter horden, met een enorme muziekbox. "Waar Nick heengaat, daar gaat zijn box ook mee naartoe", schrijft Bol bij de foto op Instagram.

Begin van seizoen

De eerste grote atletiekwedstrijd staat volgende week al op het programma in het Chinese Xiamen. Daar wordt de eerste Diamond League-wedstrijd van het seizoen gehouden. Bol zal daar echter niet van de partij zijn, want niet alle onderdelen staan daar op het programma en haar geliefde 400 meter horden ontbreekt.

De Nederlandse moet geduld hebben, want pas bij het vierde evenement staat dat nummer op het schema. Al zal haar dat waarschijnlijk niet slecht uitkomen. Die wedstrijd wordt op zondag 25 mei gehouden in Marokko en dat scheelt Bol dus weer een jetlag.