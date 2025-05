Femke Bol heeft veel steun aan 'liefde van haar leven' Ben Broeders: 'Heel bijzonder dat hij dat kan'

Topatlete Femke Bol is al lange tijd gelukkig met haar vriend Ben Broeders. Ze omschrijft de polsstokhoogspringer als 'de liefde van haar leven', ondanks dat hij niet aan al haar eisen voldoet. "Het scheelt niet veel hoor."

Beiden zijn druk met hun eigen sportcarrière en dat is soms best lastig, vertelt Bol. Ze proberen ervoor te zorgen dat het niet altijd over trainingen en prestaties gaat. "Soms kunnen we het daar wel een hele avond over hebben. Ik denk dat dat ook logisch is", vertelt ze in het programma Open Kaart. Maar ze ontspannen ook samen, bijvoorbeeld door met z'n tweeën een serie te kijken.

Dan genieten ze van elkaars gezelschap. "We moeten elkaar ook vaak missen omdat we in dezelfde wereld zitten en allebei andere trainingskampen hebben. Ik denk dat we daarom de momenten die we samen hebben heel erg waarderen."

Vereiste

Voor belangrijke wedstrijden hebben ze veel steun aan elkaar. Broeders kan Bol afleiden als ze gestresst is, of juist goed met haar praten over die druk. Daarin begrijpen ze elkaar. Toch was het voor de topatlete geen vereiste dat haar vriend ook topsporter moet zijn. "Absoluut niet."

"Ik had eigenlijk vooral als eis dat een jongen langer is dan ik. Maar dat is niet gelukt", lacht ze. "Het scheelt niet veel hoor", voegt ze er aan toe. Ondanks dat zijn de twee al ruim vier jaar gelukkig samen en stonden ze zelfs samen op de Olympische Spelen in Parijs.

Egoïstisch

"Eigenlijk vlak voordat ik in de hele achtbaan kwam, hebben we elkaar ontmoet." Sinds ze beiden meedoen aan de top in hun sport, moeten ze soms wel egoïstisch zijn. "Hij is dat totaal niet", zegt Bol over haar vriend. "Soms moet ik echt zeggen: 'Kies voor jezelf, want ik weet dat jij ook je belangrijke wedstrijd hebt'."

Dat was bijvoorbeeld het geval in Parijs. Broeders was teleurgesteld na zijn kwalificatie waarin hij de finale van het polsstokhoogspringen mis liep, terwijl Bol die avond olympisch goud won op de gemengde estafette. "Zulke momenten zijn wel lastig. Maar hij was toen oprecht heel blij voor mij die avond. Ondanks zijn eigen negatieve emoties. Heel bijzonder dat hij dat kan."

Hij is de liefde van haar leven, zo bevestigt de olympisch kampioene. "Ik kan me geen leven zonder hem voorstellen. Hij is ook gewoon echt mijn beste vriend en ik hou ervan om samen met hem te zijn."