'Koppige' topatlete Femke Bol baalt van opmerking coach: 'Dit ga ik blijven horen'

Femke Bol is volop in training. De start van het buitenseizoen in de atletiek staat namelijk voor de deur. De topatlete deelt bijzondere beelden van achter de schermen op haar Instagram Stories. Het zorgde voor een grappig moment met haar trainer.

De specialiste op de 400 meter horden staat bekend om haar snelheid, niet om haar kracht. Toch laat ze op haar Stories zien ook een behoorlijk gewicht te kunnen heffen. Het zorgde voor een grappig moment met haar coach.

Gewichtheffen

'De coach zei dat ik 97,5 kilo moest heffen. Ik was koppig en probeerde 100 kilo, wat mislukte. Toen zakte ik terug naar 97,5 kilo en lukte het wel', schreef ze bij een video waar Bol aan het gewichtheffen is. Stiekem is ze eigenlijk helemaal niet zo blij met het individuele succes.

Femke Bol op haar Instagram.

'Coach heeft altijd gelijk'

'Moraal van het verhaal: de coach heeft altijd gelijk, iets wat ik nog lang blijf horen', schrijft de 25-jarige olympisch kampioene samen met een lachemoji. Haar Zwitserse coach Laurent Meuwly kijkt geconcentreerd toe.

Sifan Hassan

Bol en een groot aantal landgenoten spendeerde de afgelopen weken op trainingskamp in Zuid-Afrika. Inmiddels is ze weer terug in Europa, waar ze afgelopen weekend een landgenote aanmoedigde.

Tijdens de marathon van Londen moedigde ze Sifan Hassan en Abdi Nageeye aan vanaf de zijlijn. De Amersfoorste was in Engeland voor een tripje met New Balance, haar sponsor. Als je dan toch in Londen bent, kun je net zo goed een bezoekje nemen aan de prestigieuze marathon.

Het outdoorseizoen begint pas op 25 mei voor de 400 meter-specialiste. Ze slaat de eerste drie Diamond Leaguewedstrijden over en reist eind mei af naar Marokko. Daar staat de 400 meter horden op het programma mét Bol.

Teleurstelling

Het gejuich van Bol zorgde helaas niet voor Nederlands succes. Er moest een fotofinish aan te pas komen om te beslissen dat Nageeye net buiten het podium viel en vierde werd. Hij scherpte wel het Nederlands record aan. Olympisch kampioene Hassan had niet haar dag en moeste de twee snelste dames voor haar laten gaan.