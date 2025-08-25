Een groep Nederlandse atleten, waaronder topatleten Femke Bol en Lieke Klaver, hebben zich geplaatst voor de Diamond League Finals. De seizoenafsluiting van de Diamond League dient als generale voor de WK atletiek in September. Naast de eer zijn de Finals ook financieel erg interessant.

De atleten verdelen bijna 2 miljoen euro aan prijzengeld in de finale. De Diamond League Finals worden op woensdag 27 en donderdag 28 augustus gehouden, om zo genoeg rusttijd in te bouwen voor de WK atletiek dat op 13 september in Japan plaatsvindt.

Femke Bol

Zeven Nederlandse atleten hebben zich gekwalificeerd voor de finale van de Diamond League in Zürich. Femke Bol kan in die prestigieuze wedstrijdenserie voor de vijfde keer op rij de finale van de 400 meter horden winnen. De regerend wereldkampioene op dit onderdeel won al 29 achtereenvolgende keren een race op de 400 meter horden in de Diamond League en is sinds augustus 2020 ongeslagen.

Bol kwalificeerde zich met overmacht voor de Finals, mede door de afwezigheid van aartsrivaal en gouden medaillewinnares Sydney McLaughlin-Levrone.

Niels Laros

De andere zes atleten die zich hebben geplaatst zijn Lieke Klaver op de 400 meter, Nadine Visser op de 100 meter horden, Jessica Schilder bij het kogelstoten, Jorinde van Klinken bij het discuswerpen, Niels Laros op de 1500 meter en Menno Vloon bij het polsstokhoogspringen. De 20-jarige Laros maakte vandaag bekend ook op de WK uit te komen op de 1500 meter, terwijl hij zich ook voor de 800 meter en 5000 meter kwalificeerde.

Schilder en Vloon komen woensdag in actie, de overige vijf op donderdag. Schilder wist dit jaar drie keer een wedstrijd te winnen (Xiamen, Monaco en Chorzow). Visser was twee keer de beste, in Chorzow en Lausanne. Laros won afgelopen vrijdag in Brussel. Daarnaast pakte hij de Engelse mijl (zo'n 1,6 kilometer) in Eugene.

Prijzengeld

Op de meeste disciplines staat een hoofdprijs van 30 duizend dollar (25.660 euro). De afstanden van Laros (1500 meter) en Visser (100 meter horden) hebben een upgrade gekregen. Daar krijgt de winnaar liefst 50 duizend dollar (42.760 euro).